Mittelrheinpokal: Beeck spielt erneut gegen Glesch Das sind die Paarungen im MIttelrheinpokal.

Denn für die erste Runde des Mittelrheinpokals wurden die Kontrahenten gegeneinander ausgelost. Da Beeck als Kreispokalsieger automatisch Heimrecht genießt, findet die Partie im Beecker Waldstadion statt – und zwar am Mittwoch, 26. Oktober, Anstoß 20 Uhr. Auf diesen Termin haben sich die Vereine rasch geeinigt – generell ist die Runde vom 25. bis 27. Oktober angesetzt.

„Ich finde es nicht besonders glücklich, wenn man in der ersten Runde einen Gegner aus derselben Liga bekommt. Aber eine Auslosung ist nun mal kein Wunschkonzert, daher nehmen wir es so an. Auf alle Fälle wollen wir in die zweite Runde“, merkt Beecks Sportlicher Leiter Friedel Henßen zum Los an.

Schafhausen nach Haaren