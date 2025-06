Mittelrheinliga: "Wir wollen jedes Spiel unbedingt ziehen"

Derby mit doppelter Bedeutung: Während der FC Hürth wichtige Punkte im Abstiegskampf braucht, will die SpVg Frechen 20 mit einem Sieg die Top-Fünf knacken – beide Teams gehen mit Rückenwind ins Duell.

Am 29. Spieltag der Mittelrheinliga kommt es zum nächsten Derby für die SpVg Frechen 20: Die Mannschaft von Trainer Okan-Tamer Özbay ist am Sonntag beim Tabellen-13. FC Hürth zu Gast. Für Frechen geht es um den Sprung unter die Top Fünf, Hürth hingegen steckt mitten im Abstiegskampf – beide Teams haben also klare Ziele.

Das Hinspiel endete mit einem torreichen 3:3 und während Frechen zuletzt mit einem 2:1-Heimerfolg gegen den FC Pesch Selbstvertrauen tankte, gelang dem FC Hürth ein überraschender 1:0-Auswärtssieg beim VfL Vichttal. Ein Signal, das auch bei Özbay Eindruck hinterlässt: „Wir haben einen wichtigen Sieg gegen Vichttal eingefahren, das wird wahrscheinlich für Aufschwung sorgen beim Gegner und die Serie von Vichttal gebrochen.“