Mittelrheinliga: „Wir wollen die beste Saison aller Zeiten beim SSV"

m Duell zwischen dem Tabellendritten Siegburg und dem Siebtplatzierten Vichttal verfolgen beide Teams klare Ziele. Während der SSV mit einem Heimsieg seine beste Mittelrheinliga-Saison vollenden kann, will der VfL Platz sieben verteidigen – bevor es auf Abschlusstour geht.

Die Hausherren aus Siegburg haben nach dem jüngsten 6:3-Auswärtserfolg in Bergisch Gladbach eine historische Bestmarke im Blick. „Wir haben noch ein klares Ziel, und zwar drei Punkte aus den nächsten beiden Spielen zu holen und damit auf 55 Punkte zu stellen und die beste Saison aller Zeiten beim SSV gespielt zu haben“, erklärt Trainer Alexander Otto. Mit aktuell 52 Punkten und Tabellenplatz drei hat der SSV bereits eine starke Saison gespielt – und will diese nun krönen.

Der Siegburger SV 04 empfängt am 29. Spieltag der Mittelrheinliga den VfL Vichttal – und für beide Mannschaften steht dabei mehr auf dem Spiel als es auf den ersten Blick scheint.

Der VfL Vichttal dagegen kommt mit dem Ziel, den aktuellen siebten Rang zu verteidigen. Zuletzt unterlag das Team von Trainer Arandjel Avramovic mit 0:1 gegen den FC Hürth – nach früher Gelb-Roter Karte für Onur Alagöz spielte Vichttal lange in Unterzahl. Sportleiter Philip Gibbons blickt dennoch mit klarer Haltung auf das Duell in Siegburg: „In Siegburg erwartet uns sicherlich ein schwerer Gegner. Wir wollen auf dem 7. Platz bleiben und haben noch zwei Spiele, die wir dafür absolut fokussiert angehen müssen. Danach können die Jungs in Ruhe auf Abschlusstour fahren.“ Zufriedenheit über das Erreichte schwingt dabei mit: „Unser großes Ziel ist allerdings schon erreicht und das freut mich erstmal sehr.“



Personalien VFL Vichttal: Onur Alagöz (gelb rot gesperrt).

Das Hinspiel entschied Siegburg mit 1:0 für sich. Dieses mal spricht die Formkurve eher für den VFL, dieser konnte nämlich neun der letzten elf Ligaspiele für sich entscheiden.