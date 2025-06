Mittelrheinliga: "Wir können mit einem Sieg alles klarmachen"

In der Mittelrheinliga steht am Montagabend ein brisantes Kölner Stadtderby an: Der FC Pesch trifft auf die SpVg Porz – und beide Teams gehen mit klarer Mission in den 29. Spieltag.

Mo., 09.06.2025, 15:45 Uhr FC Pesch Pesch SpVg Porz 1919 SpVg Porz 15:45 PUSH