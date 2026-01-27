Mittelrheinliga-Update: Alle Winter-Transfers im Überblick

Die Winterpause gibt den Vereinen der Mittelrheinliga die Möglichkeit nochmal auf dem Transfermarkt zuzuschlagen. Hier gibt es die Zu- und Abgänge der Vereine in der Übersicht.
➡ In dieser Übersicht werden alle Transfers, in der Winterpause der Saison 2025/26 in der FuPa-Datenbank verzeichnet sind, berücksichtigt. Fehlen Wechsel oder haben sich Fehler eingeschlichen - schreibt uns gerne eine E-Mail an mittelrhein@fupa.net, wendet euch per WhatsApp an die 0162-31 77 168 oder werdet Vereinsverwalter und tragt eure Transfers ganz einfach und schnell selbst ein! Hier geht es direkt zur Anmeldung.
➡ Stand der Transferliste: 27. Januar 2026 – 12:00 Uhr
1. FC Düren
Trainer: Luca Lausberg
Zugänge: Malcom Scheibner (KFC Uerdingen), Vinzent Zingel (FC Wegberg-Beeck), Beykan Sengül (TuS Koblenz)
Abgänge: Frank Kohl (FC Teutonia Weiden), Tobias Werres (TuS Langerwehe), Raiju Obuchi (Sportfreunde Düren), Ricky Edun (Sportfreunde Düren), Jonas Görnitz (SC Merzenich), Luca-Sebastian Kuschneruk (SG Türkischer SV Düren), Rade Kostadinov (FC Teutonia Weiden)
FC Hennef 05
Trainer: Nils Teixeira
Zugänge: Kenny Oelbaum (SSV Merten)
Abgänge: Tim Hoffmann (Eintracht Frankfurt)
FC Pesch
Trainer: Ali Meybodi
Zugänge: Taylan-Keanu Kilic (Sportfreunde Düren), Len Fliss (SC Fortuna Köln II), Pascal Tonou (SG Unterrath), Klaos Yzellari (SV Eintracht Hohkeppel II zg.), Adnan Aoudou (1. FC Viersen), Melih Satilmis (Hilal-Maroc Bergheim), Malik Basar (Hilal-Maroc Bergheim), Jesse Modebelu Okoye (TVD Velbert zg.)
Abgänge: Adriano Terranova (pausiert), Himmet Kol (Vereinslos), Tarkan Apaydin (FC Chorweiler 2022), Servet Furkan Aydin (DV Solingen), Mamadou Ba (zurück nach Kanada), Kenneth Eligon (Ziel unbekannt), Gjastin Nrejaj (SV Eintracht Hohkeppel), Robert Kingsley Nyame (Ziel unbekannt), Simon Stacey (Ziel unbekannt), Toshiki Otsuki (BC Viktoria Glesch-Paffendorf), Louis Müller (SV Eintracht Hohkeppel), Marcos Alexandre Dos Santos Filho (SC West Köln), Denis Massold (DJK Gnadental), Adrien Tagakou-Kamm (SV Grün-Weiss Brauweiler 1961), Gavin Kamp (Türkischer FC Köln 2001), Carlo Meren (pausiert)
FC Teutonia Weiden
Trainer: Ercüment Dönmez
Zugänge: Frank Kohl (1. FC Düren), Nasrullah Dedemen (SG Türkischer SV Düren), Rade Kostadinov (1. FC Düren)
Abgänge: Bekir Gediktas (Vereinslos), Berat Gediktas (Vereinslos), Baran Kilic (Vereinslos), Haydar Kilic (Vereinslos)
FC Wegberg-Beeck
Trainer: Albert Deuker
Zugänge: Hirotaka Sugiura (SSV Merten), Hendrik Höfels (SV Helpenstein), Gabriel Paczulla (SC Fortuna Köln II)
Abgänge: Edin Durakovic (Ziel unbekannt), Hauke Winkens (SC Union Nettetal), Vinzent Zingel (1. FC Düren), Paul Gelber (VfL Jüchen-Garzweiler)
SC Fortuna Köln II
Trainer: Iraklis Metaxas
Zugänge: keine
Abgänge: Gustavo Von Aschwege (TuS Chlodwig Zülpich 1896), Francesco Santacroce-Di Gregorio (TuS Ennepetal), Max Wiese (SSVg Velbert), Len Fliss (FC Pesch), Gabriel Paczulla (FC Wegberg-Beeck), Seldin Djedovic (Twente Enschede Akademie)
Siegburger SV 04
Trainer: Alexander Otto
Zugänge: Rikiya Ohashi (SSV Merten), Jacob Elliott (BC Viktoria Glesch-Paffendorf)
Abgänge: Michael Ojesanmi (SC Rheinbach)
Sportfreunde Düren
Trainer: Marcel Demircan
Zugänge: Paul Filatov (Eintracht Verlautenheide), Tomoya Kitazawa (SC Fortuna Bonn), Raiju Obuchi (1. FC Düren), Ricky Edun (1. FC Düren)
Abgänge: Fabrice Görich (Jugendsport Wenau), Andi Ceka (SC Merzenich), Amin Alsabagh (SC Germania Erftstadt-Lechenich), Taylan-Keanu Kilic (FC Pesch), Mauritz Fuhrmann (Unbekannt)
SpVg Frechen 20
Trainer: Okan-Tamer Özbay
Zugänge: keine
Abgänge: Anil Dervis Tasdemir (1. FC Spich)
SpVg Porz 1919
Trainer: Jonas Wendt
Zugänge: Abderrahman Rabhi (Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard), Dogukan Tasli (SC Borussia Köln-Kalk 05)
Abgänge: Baris Bilgic (Ziel unbekannt), Max Zettelmann (Ziel unbekannt), Schadrack Nginamau (Ziel unbekannt), Lars Rolle (Heiligenhauser SV), Niklas Heidemann (SC Rheinbach), Simon Alexander Zinzius (TV Hoffnungsthal 1907), Noah Cain (SG Unterrath)
SSV Bornheim
Trainer: Patrick Schmitz
Zugänge: keine
Abgänge: Valere Benoit Hiobi (Unbekannt), Stefano Alicata (Karriereende), Louis-Noel Nowack (SC Borussia Lindenthal-Hohenlind), Yves Rachl (pausiert)
SSV Merten
Trainer: Bünyamin Kilic
Zugänge: Gaspard Fehlinger (SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27)
Abgänge: Daniel Lingen (FV Bonn-Endenich), Rikiya Ohashi (Siegburger SV 04), Hirotaka Sugiura (FC Wegberg-Beeck), Kenny Oelbaum (FC Hennef 05)
SV Bergisch Gladbach 09
Trainer: Kevin Kruth
Zugänge: Soufian Amaadacho (Union Titus Petingen)
Abgänge: keine
SV Eintracht Hohkeppel
Trainer: Abdullah Keseroglu
Zugänge: Gjastin Nrejaj (FC Pesch), Tarik Dogan (Bonner SC), Louis Müller (FC Pesch)
Abgänge: Alexander Guiddir (FC Schalke 04 II), Aymen Belachemi (SV Rot-Weiß Walldorf), Philipp Lambert (VfB Eppingen), Kevin Jackmuth (SSVg Velbert), Oktay Dal (Rot Weiss Ahlen), Cenk Durgun (Ziel unbekannt)
TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900
Trainer: Takahito Ohno
Zugänge: Temirlan Meirambekov (SC Brühl 06/45)
Abgänge: keine
VfL Vichttal
Trainer: Arandjel Avramovic
Zugänge: keine
Abgänge: keine