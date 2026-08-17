 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

Mittelrheinliga-Umfrage: Wir wollen eure Favoriten wissen!

Wer wird Meister, wer die größte Überraschung und welcher Spieler wird in der Saison 2026/27 besonders glänzen?

von red · Heute, 10:13 Uhr · 0 Leser
Wohin führt der Weg des SSV Merten in dieser Saison?
Wohin führt der Weg des SSV Merten in dieser Saison? – Foto: KimosVision

Verlinkte Inhalte

Mittelrheinliga
Fortuna Köln II
Wegb.-Beeck
FC Hennef 05
SSV Merten

Wie schon im vergangenen Jahr wollen wir es auch kurz vor der Saison 2026/27 wissen: Wer sind eure Favoriten auf die Meisterschaft, wer sind die Abstiegskandidaten oder wer wird die größte Überraschung im Saisonverlauf? Nehmt jetzt an unserer Umfrage teil!

Hier geht es direkt zur Umfrage

oder ihr füllt dieses Formular hier aus. 👇