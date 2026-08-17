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Mittelrheinliga-Umfrage: Wir wollen eure Favoriten wissen!
Wer wird Meister, wer die größte Überraschung und welcher Spieler wird in der Saison 2026/27 besonders glänzen?
von red · Heute, 10:13 Uhr · 0 Leser
Wohin führt der Weg des SSV Merten in dieser Saison? – Foto: KimosVision
Wie schon im vergangenen Jahr wollen wir es auch kurz vor der Saison 2026/27 wissen: Wer sind eure Favoriten auf die Meisterschaft, wer sind die Abstiegskandidaten oder wer wird die größte Überraschung im Saisonverlauf? Nehmt jetzt an unserer Umfrage teil!