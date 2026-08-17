Mittelrheinliga-Umfrage: Wir wollen eure Favoriten wissen!

Wohin führt der Weg des SSV Merten in dieser Saison? – Foto: KimosVision

Wie schon im vergangenen Jahr wollen wir es auch kurz vor der Saison 2026/27 wissen: Wer sind eure Favoriten auf die Meisterschaft, wer sind die Abstiegskandidaten oder wer wird die größte Überraschung im Saisonverlauf? Nehmt jetzt an unserer Umfrage teil!