Mittelrheinliga Topspiel: Bleibt Bergisch Gladbach ungeschlagen? Spitzenreiter gegen Tabellendritter – Siegburg will den Anschluss wahren. von Niklas Lohrer · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Der Siegburger SV ging unter der Woche gegen Drittligist Viktoria Köln durch Mahessa (rechts) in Führung – Foto: Boris Hempel

Nach dem souveränen Auftakt in die Rückrunde wartet auf den SV Bergisch Gladbach 09 direkt der erste echte Gradmesser. In der BELKAW-Arena empfangen die Nullneuner den Siegburger SV 04, der als Tabellendritter zu den Top-Teams der Mittelrheinliga zählt. Im Hinspiel gewannen die Nullneuner, die ab der 42. Minute in Überzahl spielten, mit 0:2.

"Wir bleiben absolut auf dem Teppich" Mit elf Siegen und fünf Unentschieden steht Bergisch Gladbach ungeschlagen an der Tabellenspitze. Der 4:0-Auswärtssieg bei Teutonia Weiden zum Rückrundenauftakt unterstrich die Ambitionen eindrucksvoll. Dennoch ordnete Cheftrainer Kevin Kruth den Erfolg bewusst ein: „Wir sind froh, mit einem Sieg in die Rückrunde gestartet zu sein. In der ersten Halbzeit hatten wir eine sehr gute Energie auf dem Platz. In der zweiten Halbzeit war es dann nachvollziehbar, dass wir etwas Tempo herausgenommen haben.“ Nun folgt mit Siegburg ein Gegner von anderem Kaliber. „Nicht nur tabellarisch, sondern auch inhaltlich eine absolute Top-Mannschaft“, beschreibt Kruth den kommenden Kontrahenten. Besonders die defensive Stabilität und das hohe Tempo über die Außenbahnen hebt er hervor: „Uns erwartet eine Mannschaft, die uns sowohl mit als auch gegen den Ball alles abverlangen wird. Im Vergleich zum vergangenen Wochenende müssen wir uns noch einmal steigern, um erfolgreich zu sein.“ Trotz der starken Ausgangslage betont der Coach: „Wir bleiben absolut auf dem Teppich.“

Mutmacher im Pokalspiel unter der Woche? Der Siegburger SV 04 reist mit 31 Punkten im Gepäck an. Sieben Zähler hinter dem Ligaprimus. Zum Restart gab es ein 1:1 gegen Frechen, trotz guter Leistung reichte es nur zu einem Remis. Will man den Anschluss nach ganz oben nicht verlieren, wäre ein Punktgewinn in Bergisch Gladbach von enormer Bedeutung. Zusätzliche Energie könnte das knappe Pokalspiel unter der Woche liefern: Im Mittelrheinpokal unterlag Siegburg dem Drittligisten Viktoria Köln erst in der 84. Minute mit 1:2. Eine Leistung, die Mut macht. Auch wenn die Partie Kraft gekostet haben dürfte.