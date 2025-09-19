Mittelrheinliga-Tipps von Valerius: „Drücke Kumpel Ruhrig die Daumen“

FuPa Mittelrhein präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Mittelrheinliga.

Derzeit ist Valerius außer Gefecht gesetzt. Ein Kreuzbandriss, den er sich im Januar 2025 bei einem Hallenturnier zuzog, zwingt ihn zur Pause. Für seinen neuen Klub, den VfL Vichttal, will er aber bald wieder auf Torejagd gehen.

Niklas Valerius ist seit fast zehn Jahren regelmäßig in den Torjägerlisten vertreten – und das nicht selten ganz oben. Über die DJK Westwacht Aachen und den SV Eilendorf führte sein Weg zum FC Teutonia Weiden, wo er mit einer beeindruckenden Trefferquote überzeugte: In 93 Spielen traf er von der Kreisliga A bis zur Mittelrheinliga 125 Mal ins Schwarze. Auch in der Baller League stellte der 29-Jährige seine Torjägerqualitäten unter Beweis – mit 22 Treffern in nur elf Partien für den VfR Zimbos.

„Bisher bin ich mit meiner Reha sehr zufrieden“, sagt Valerius. Und ergänzt: „Einen Termin für ein Comeback zu nennen, ist bei so einer Verletzung natürlich immer schwierig, aber wenn es so weiterläuft wie bisher, könnte es vielleicht Anfang November so weit sein.“

1. FC Düren - FC Hennef 05

Düren wird sich am Ende knapp durchsetzen – vor allem dank ihres überragenden Spielmachers Philipp Simon, der den Unterschied machen kann.

⚽ mein Tipp: 2:1

SC Fortuna Köln II - SSV Merten

Merten bringt viel Selbstvertrauen aus dem letzten Spiel mit – angeführt von ihrem alten Hasen Jerome Propheter, einem ehemaligen Mitspieler von mir. Gegen die starke Zweitvertretung von Fortuna reicht es dennoch für einen verdienten Auswärtssieg.

⚽ mein Tipp: 1:3

SV Eintracht Hohkeppel - SpVg Frechen 20

Ein enges und unglückliches Spiel für Hohkeppel. Frechen holt sich knapp die drei Punkte. Ich drücke besonders meinem Kumpel Leon Ruhrig die Daumen, der für Frechen aufläuft.

⚽ mein Tipp: 0:1

TuS Blau-Weiß Königsdorf - SV Bergisch Gladbach 09

Bergisch Gladbach startet optimal in die Saison. Trotzdem darf man Königsdorf nicht unterschätzen – sie könnten das Spiel offener gestalten, als es auf dem Papier aussieht.

⚽ mein Tipp: 1:2

SSV Bornheim - FC Wegberg-Beeck

Eine klare Angelegenheit. Wegberg-Beeck zeigt seine Klasse und fährt einen souveränen Sieg ein.

⚽ mein Tipp: 0:3

Siegburger SV 04 - SpVg Porz

Siegburg tritt mit viel Selbstvertrauen auf und nutzt den Heimvorteil. Am Ende behalten sie die drei Punkte zu Hause.

⚽ mein Tipp: 2:1

FC Teutonia Weiden - Sportfreunde Düren

Mein Ex-Verein Weiden ist diese Saison eine echte Wundertüte – mit einem komplett neuen Kader unberechenbar. Gegen starke Sportfreunde, die bisher gut unterwegs sind, gelingt trotzdem ein knapper Heimsieg – wie schon im Pokal. Auf viele Tore können sich die Zuschauer freuen.

⚽ mein Tipp: 3:2

FC Pesch - VfL Vichttal

Unsere Jungs sind sehr gut drauf, und der Teamgeist stimmt. Daher nehmen wir unser Selbstvertrauen aus den vorherigen Spielen mit in die Partie gegen Pesch und setzen unseren Lauf fort.

⚽ mein Tipp: 0:3