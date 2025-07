Mittelrheinliga: Teutonia Weiden beendet Trainersuche

Beim Mittelrheinligisten Teutonia Weiden war die Trainersuche eigentlich schon Anfang Mai abgeschlossen. Doch nach dem gesicherten Klassenerhalt am letzten Spieltag kam alles anders: Der ursprünglich vorgesehene Trainer André Wolff steht dem Klub nicht zur Verfügung. Nun übernimmt Sawwas Panagiotidis die sportliche Verantwortung an der Seitenlinie.

Panagiotidis, 39 Jahre alt und in Viersen lebend, trainierte zuletzt den A-Ligisten TSV Bornheim. Parallel ist er für die Fußballakademie von Borussia Mönchengladbach tätig. Seine Trainerlaufbahn begann Panagiotidis früh: Bereits mit Anfang 20 musste er aufgrund von Verletzungen seine aktive Karriere beenden und ist seither seit 15 Jahren in verschiedenen Funktionen im Trainergeschäft tätig. Stationen waren unter anderem Kreisligisten, der Bezirksligist Rot-Weiß Merl sowie in der Saison 2022/23 der damalige Mittelrheinligist FC Blau-Weiß Friesdorf.

Kühnel: "Ist der richtige Mann für den Job"