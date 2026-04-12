Mittelrheinliga: Sportfreunde verlieren das Kellerduell

Hagen Blohm (l.) verlor mit den Sportfreunden Düren das wichtige Auswärtsspiel in Hennef. – Foto: Manfred Heyne

Sportfreunde Düren verlieren in Hennef mit 1:3. Qualitätsunterschied in Halbzeit zwei in sichtbar.

Die Sportfreunde Düren haben es in der Fußball-Mittelrheinliga verpasst, den Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz auf drei Punkte zu verkürzen. Am Samstagnachmittag gab es beim FC Hennef eine 1:3-Niederlage.

„Wir waren in der ersten Halbzeit voll da. Aber in der zweiten Halbzeit war es hoffnungslos. Das war hart“, sprach Sportfreunde-Coach Marcel Demircan von einem sichtbaren Qualitätsunterschied im zweiten Spielabschnitt. Seine Mannschaft startete nicht gut ins Spiel, arbeitete sich aber von Minute zu Minute rein. Nach einem Diagonalball von Marcel Reisgies gelang Hagen Blohm für die Dürener der Führungstreffer (25.). In der Folge bestand für die Gäste die Möglichkeit die Führung auszubauen, was aber nicht gelang.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte gab es dann einen Nackenschlag für die Sportfreunde. Nach einem schlechten Pass wurde Selim Düskün in Bedrängnis gebracht. Der Kapitän wurde in ein Tackling gezwungen. Coach Demircan sah wie sein Spieler nur den Ball spielte, der Schiedsrichter entschied aber auf Freistoß. Die folgende Hereingabe verwertete Hennefs Boran Yörük am langen Pfosten zum Ausgleich (45.+1).

In der zweiten Halbzeit konnte Hennef zulegen, die Sportfreunde zum Bedauern von Demircan nicht: „Hennef war in allen Belangen besser.“ Beide weiteren Gegentreffer vielen nach dem gleichen Schema. Die Heimelf kam über außen nach vorne. Die Sportfreunde verteidigten ballorientiert und vergaßen am zweiten Pfosten Kai Schusters, der zweimal knipste (61., 76.).

Während Hennef den Abstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz auf neun Zähler vergrößern konnte, sieht es für die Sportfreunde bezüglich des Klassenerhalts nicht gut aus. Der Rückstand zu Platz 13, den die Spielvereinigung Porz innehat, beträgt weiterhin sechs Zähler. „In der Mittelrheinliga spielt nicht jeder. Es ist auch eine Qualitätsfrage“, weiß Dürens Coach, dass man nicht ohne Grund auf einem Abstiegsplatz steht.

Die Situation, dass zahlreiche Spieler im Sommer den Verein verlassen, macht das Ganze nicht einfacher. Es sei ein schwierige Situation die Stimmung aufrechtzuerhalten. Die Sportfreunde kämpfen aber weiterhin, denn die Hoffnung Porz noch einzuholen ist noch da.

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