Mittelrheinliga live: So läuft der 9. Spieltag! Mittelrheinliga: Bonner SC und BCV Glesch-Paffendorf eröffnen am Freitag den 9. Spieltag.

Mit dem Duell zwischen dem Bonner SC und dem BCV Glesch-Paffendorf startet die Mittelrheinliga am Freitagabend in den 9. Spieltag. Am Samstag legen dann der FC Hürth und FC Blau-Weiß Friesdorf nach, bevor am Sonntag die restlichen Teams gefordert sind. Da kommt es auch zum ultimativen Spitzenspiel: Tabellenführer Borussia Freialdenhoven reist zum direkten Verfolger FC Wegberg-Beeck.