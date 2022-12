Mittelrheinliga live: So läuft der 15. Spieltag! Mittelrheinliga: Spitzenspiel und Abstiegskrimi am 2. Advent.

Der 15. Spieltag in der Mittelrheinliga steht eindeutig im Fokus des Spitzenspiels zwischen dem FC Hennef und FC Wegberg-Beeck. Punktgleich führen beide Teams die Liga an, eine Mannschaft kann sich womöglich am letzten Spieltag in diesem Jahr ein wenig absetzen. Auch an der Belegung der Abstiegsplätze wird sich vor der Winterpause nichts mehr ändern, dennoch wollen die Kellerkinder den Abstand zum rettenden Ufer natürlich lieber verkürzen als anwachsen lassen.