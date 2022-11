Mittelrheinliga live: So läuft der 14. Spieltag! Mittelrheinliga: Mit dem Spitzenspiel zwischen dem FC Wegberg-Beeck und dem Bonner SC startet der Spieltag.

Mit dem Spitzenspiel zwischen den Regionalliga-Absteigern FC Wegberg-Beeck und Bonner SC startet der Spieltag in der Mittelrheinliga am Freitagabend. Die ärgsten Verfolger von Primus Wegberg müssen erst am Sonntag ran. Dann trifft der FC Hennef auswärts auf den TuS Blau-Weiß Königsdorf und der VfL Vichttal ist zu Gast beim FC Blau-Weiß Friesdorf.