Mittelrheinliga live: So läuft der 13. Spieltag! Mittelrheinliga live: Der FC Wegberg-Beeck hat bereits vorgelegt, am Abend kann der Bonner SC als Verfolger nachlegen.

In der Mittelrheinliga hat der FC Wegberg-Beeck die Tabellenführung wohl behauptet. Am Mittwoch setzte sich der Regionalliga-Absteiger klar mit 4:0 beim FC Hürth durch. Als erster der Verfolger kann der Bonner SC am Abend nachlegen. Die restliche Begegnungen des 13. Spieltags finden dann am Sonntag statt.

Der FC Wegberg-Beeck hat die Tabellenführung in der Mittelrheinliga erfolgreich verteidigt. Am Mittwoch schlugen die Wegberger den FC Hürth klar mit 4:0, auch wenn die Tore erst spät in der Partie fielen. Zwar konnte Marc Kleefisch den FCW nach 56 Zeigerumdrehungen in Front bringen, die Entscheidung fiel allerdings erst in der Schlussphase. Shpend Hasani eröffnete die Schluss-Offensive (78.), in der auch Dimitrios Touratzidis (87.) und Daniel Pfaffenroth trafen (90.). Da ein Sieg mit 13 Toren Unterschied des FC Hennef eher unwahrscheinlich ist, dürfte an der Spitzenposition der Wegberger nicht zu rütteln sein.

FC Hürth – FC Wegberg-Beeck 0:4

FC Hürth: Kevin Kraus, Eugene Park, Zachary-Oduro Bonsu (88. Tomoya Ito), Alexander Gaun, Stefan Fiegen (79. Luis Göker), Philipp Fleischer, Fabian Djemail, Taner Yalcin, Shaban Almeida (79. Yusuf Sabuktekin), Elyesa Kursunlu (79. Jacob Göker), Yousef Keshta - Trainer: Oliver Heitmann

FC Wegberg-Beeck: Eric Wille, Mathias Hülsenbusch, Denis Schütte (86. Aaron Allwicher), Maurice Pluntke (19. Adrijan Behrami), Norman Post, Nils Hühne, Sebastian Wilms, Julio Torrens (68. Tarik Handzic), Marc Kleefisch (82. Daniel Pfaffenroth), Shpend Hasani, Dimitrios Touratzidis - Trainer: Mark Zeh

Schiedsrichter: Marcel Cholewa () - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Marc Kleefisch (56.), 0:2 Shpend Hasani (78.), 0:3 Dimitrios Touratzidis (87.), 0:4 Daniel Pfaffenroth (90.)

Das ist das Spiel am Donnerstag

Liveticker: Bonner SC - TuS Blau-Weiß Königsdorf