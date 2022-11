Mittelrheinliga live: So läuft der 12. Spieltag! Mittelrheinliga: Mit dem Duell Fortuna Köln II gegen VfL Vichttal wird der 12. Spieltag eröffnet.

Am 12. Spieltag in der Mittelrheinliga trifft Spitzenreiter FC Wegberg-Beeck auf den starken Aufsteiger SV Eintracht Hohkeppel. Die Verfolger FC Hennef und Borussia Freialdenhoven treten gegen den Siegburger SV und den Bonner SC an. Zum absoluten Kellerduell kommt es zwischen den FC Blau-Weiß Friesdorf und Viktoria Arnoldsweiler.