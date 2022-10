Mittelrheinliga live: So läuft der 10. Spieltag! Mittelrheinliga: Fortuna Köln eröffnet gegen Viktoria Arnoldsweiler den Spieltag.

Die Mittelrheinliga geht in den 10. Spieltag. Mit dem Kellerduell eröffnen Fortuna Köln II und Viktoria Arnoldsweiler die Runde am Samstagabend. Die restlichen Teams sind dann am Sonntag gefordert. Dort kommt es unter anderem zum Spitzenspiel zwischen Eintracht Hohkeppel und Borussia Freialdenhoven, der SV Bergisch Gladbach trifft auf die SpVg Frechen 20 und der FC Hennef muss auswärts beim BCV Glesch-Paffendorf antreten.