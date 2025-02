Mittelrheinliga-Kicker stürmt künftig für die SpVg Rheindörfer

„Mit Marcel gewinnt unser Team nicht nur einen erstklassigen Spieler, sondern auch einen Menschen, der perfekt in unser SpVg-Profil passt“, heißt es in einer Vereinsmeldung in den sozialen Medien. Besonders erfreut über den Transfer ist Trainer Sebastian Tillmann, der nun mit Dawidowski den absoluten Wunschspieler in seinen Reihen hat um die entstandene Lücke im Kader zu schließen.

Behutsamer Einstieg ins Training

Der Torjäger, der in 93 Mittelrheinliga-Spielen 22 Treffer erzielte und in der Landesliga 39 Tore in 69 Einsätzen verbuchte, wird ab nächster Woche behutsam ins Mannschaftstraining integriert. "Ich kann schon wieder viel mit dem Fuß machen. Jetzt geht es einfach nur darum, die Muskulatur langsam wieder heranzuführen und aufzubauen. Ich habe die Zeit, um in Ruhe fit zu werden – und die werde ich mir nehmen, um auch wirklich helfen zu können." Bis April soll er dann wieder voll einsatzfähig sein. Dennoch macht sich Dawidowski bereits Gedanken über die sportlichen Ziele: "Für die Rückrunde ist das auf jeden Fall der Klassenerhalt, das ist machbar. Und für die neue Saison, da schauen wir mal, was so passiert, wie sich das alles so einspielt."