Mittelrheinliga im Blick: Bornheims Kaderplanung schreitet voran

Der SSV Bornheim ist in der kommenden Spielzeit eine äußerst attraktive Adresse. Im zweiten Jahr nach dem Aufstieg in die Landesliga schicken sich Trainer Patrick Schmitz und seine Jungs an, den nächsten Schritt zu gehen. Vier Spieltage vor Saisonende sieht vieles danach aus, als würde Bornheim bald ein Mittelrheinligist sein. Fünf Punkte Vorsprung und das deutlich bessere Torverhältnis gegenüber der Konkurrenz sind gute Argumente für Meisterschaft und Aufstieg.

Entsprechend läuft derzeit die Kaderplanung für die nahe Zukunft. Nachdem eine ganze Reihe von Spielern dem SSV für die kommende Saison erhalten bleibt, verkündete der Landesliga-Spitzenreiter nun auch die ersten Neuzugänge. Am hochkarätigsten erscheinen da auf den ersten Blick die Verpflichtungen von Mohammed Bouchafrati und Danny Simmo. Beide Spieler verfügen über Mittelrheinliga-Erfahrung und stehen momentan für einen Mittelrheinligisten auf dem Platz. Bouchafrati wechselt vom FC Hennef 05 nach Bornheim. Der 23-jährige Mittelfeldspieler spielte bereits in der Jugend beim SSV, bevor es ihn aufgrund eines Stipendiums in die USA und dann zu den 05ern verschlug. In der laufenden Saison kommt er auf 19 Einsätze. In der offiziellen Verkündung beschreibt der Verein Bouchafrati als einen Zweikämpfer und Mentalitätsspieler, der "die nötige Härte, sowie die Leidenschaft" mitbringt.