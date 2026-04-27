Mittelrheinliga-Hattrick: Stimmt jetzt für das Spiel der Woche ab

FC Wegberg-Beeck – VfL Vichttal (Mittelrheinliga)

Nach der kurzfristigen Absage der Partie gegen Pesch kehrt der FC Wegberg-Beeck aus einer erzwungenen Ruhepause zurück. Die Zeh-Elf dürfte die Pause genutzt haben, um die Sinne für das Duell gegen den VfL Vichttal zu schärfen. Die Gäste reisen mit maximalem Selbstvertrauen an: Der jüngste Triumph über den Tabellenführer lässt Vichttal wieder im Titelrennen mitmischen. Für die Avramovic-Elf gilt es nun, die Euphorie zu konservieren, um den Druck auf die Spitze im Saisonendspurt hochzuhalten.



Teutonia Weiden – 1. FC Düren (Mittelrheinliga)

Obwohl die Weichen bei Teutonia Weiden bereits unaufhaltsam in Richtung Landesliga gestellt sind, hat das Team seine sportliche Integrität längst nicht aufgegeben. Das jüngste 3:3-Remis gegen die Zweitvertretung von Fortuna Köln war ein deutliches Lebenszeichen und eine Warnung an den kommenden Gegner. Der 1. FC Düren reist derweil mit der Leichtigkeit des erreichten Ziels an: Nach dem Sieg über Porz ist der Klassenerhalt verbrieft. Für die Lausberg-Elf bietet die Partie in Weiden die Chance, die Saison ohne tabellarischen Druck ausklingen zu lassen.



Sportfreunde Düren – TuS BW Königsdorf (Mittelrheinliga)

Die Vorzeichen im Oststadion ähneln denen in Weiden: Während die Sportfreunde Düren ihre Abschiedstour aus der Mittelrheinliga vorbereiten, hat Königsdorf nach dem Erfolg gegen Bornheim die Planungssicherheit für ein weiteres Jahr im Oberhaus in der Tasche. Dennoch steckt in dieser Begegnung noch Restbrisanz. Die Demircan-Elf hat den Kampf gegen den Abstieg rechnerisch noch nicht quittiert und hofft, mit einem Heimsieg den Druck auf die zuletzt schwächelnde SpVg Porz zu erhöhen.



SV Eilendorf – Eintracht Verlautenheide (Landesliga 2)

In der Landesliga schrumpfen die Abstände im Tabellenmittelfeld. Nur fünf Zähler trennen den SV Eilendorf derzeit vom Tabellenvierten aus Verlautenheide. Die Gastgeber reisen auf einer Welle des Erfolgs: Vier Siege in Serie haben das Selbstbewusstsein gestärkt und den Blick nach oben geschärft. Verlautenheide hingegen wird versuchen, die Erinnerung an das Hinspiel wachzurufen – beim damaligen 3:1-Erfolg fand die Elf von Dennis Buchholz die richtigen Mittel, um den Eilendorfer Tatendrang zu bremsen.



SG Stolberg – VfR Würselen (Bezirksliga 4)

In Stolberg spitzt sich das Ringen um die sportliche Existenz zu. Es ist ein Duell mit hoher emotionaler Aufladung: Der VfR Würselen belegt derzeit den ersten Abstiegsplatz und liegt nur zwei Zähler hinter der SG Stolberg auf dem rettenden Ufer. Die personelle Komponente verleiht der Partie zusätzliche Würze: Mit Tim Gerhards kehrt ein ehemaliger Stolberger Akteur als Trainer des VfR an seine alte Wirkungsstätte zurück. Im „Sechs-Punkte-Spiel“ am Sonntag könnte bereits eine Vorentscheidung darüber fallen, wer den Gang in die Kreisliga antreten muss.