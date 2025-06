Für den FV Bonn-Endenich geht es nächste Saison in der Landesliga um Punkte. – Foto: Boris Hempel

Mittelrheinliga: Endenich will sich mit Würde verabschieden SV 09 peilt nach Klatsche die Rückkehr zur Stabilität an +++ Endenich will sich mit einem Erfolgserlebnis aus der Liga verabschieden

Im letzten Heimspiel der Saison will sich der FV Bonn-Endenich mit einer engagierten Leistung von seinen Fans verabschieden. Nach dem bereits feststehenden Abstieg in die Landesliga geht es für das Team von Trainer Dennis Ochs darum, sich noch einmal mit Stolz und Leidenschaft zu präsentieren. Gegner SV Bergisch Gladbach 09 möchte sich für das 3:6 gegen Siegburg rehabilitieren und das vorletzte Saisonspiel nutzen, um im Tabellenmittelfeld Stabilität zu gewinnen.

Zwei Spieltage vor dem Saisonende in der Mittelrheinliga geht es für den FV Bonn-Endenich um einen versöhnlichen Abschluss: „Für uns geht es darum, sich mit erhobenem Haupt aus der Liga zu verabschieden“, sagt Trainer Dennis Ochs vor dem Heimspiel gegen den SV Bergisch Gladbach 09. Zwar steht der Abstieg des Tabellenfünfzehnten mit nur 23 Punkten fest, doch zuletzt zeigte das Schlusslicht Moral und eine spürbare Leistungssteigerung. „Das Team hat in den letzten sieben Spielen bewiesen, wozu es im Stande ist“, betont Ochs. Seine Forderung ist klar: „Das wollen wir so fortführen, um mit einem guten Gefühl in die Pause zu gehen, um danach in der Landesliga wieder voll anzugreifen.“

Mo., 09.06.2025, 15:15 Uhr FV Bonn-Endenich FV Endenich SV Bergisch Gladbach 09 Berg. Gl. 09 15:15 PUSH Tatsächlich hatte Endenich am vergangenen Wochenende beim überlegenen Spitzenreiter Bonner SC lange gut mitgehalten. Zwar traf Jonas Berg doppelt für den BSC, doch in der 87. Minute konnte der eingewechselte Mehrschad Kardan noch auf 1:2 verkürzen. Damit blieb Endenich auch im vierten Spiel in Folge konkurrenzfähig.