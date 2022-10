Auf den Bonner SC wartet mit dem SV Bergisch Gladbach ein namhafter Opponent. – Foto: Boris Hempel

Mittelrheinliga: Drei Spiele am Mittwoch, zwei am Donnerstag Mittelrheinliga live: Der 7. Spieltag findet an insgesamt vier Tagen statt.

Ein wenig zerstückelt kommt der 7. Spieltag in der Mittelrheinliga daher. Zwei Partien sind bereits absolviert, ein Duell wurde kurzfristig abgesagt. Mit drei Spielen geht es am Abend weiter, die verbleibenden zwei Paarungen finden am Donnerstag statt.

Die Vereinsverwaltung findest du hier. ________________ Mittelrheinliga: So läuft der 7. Spieltag! ________________ Das waren die Spiele am Freitag Nullnummer zwischen Bonn und Gladbach

Keinen Sieger gab es zwischen dem Bonner SC und dem SV Bergisch Gladbach. Auch auf Tore warteten die rund 500 Zuschauer am Freitagabend im Bonner Sportpark Nord vergebens. Für den FC Wegberg-Beeck eröffnet sich nun die Chance, den Vorsprung an der Tabellenspitze weiter auszubauen. Bonner SC – SV Bergisch Gladbach 09 0:0

Bonner SC: Ron Meyer, Hajdar Shala, Rudolf González (82. Samir Malaab), Dan-Patrick Poggenberg (71. Tim Schirmer), Massaman Keita, Bilal-Badr Ksiouar, Ishak Adahchur, Jonas Berg, Maximilian Pommer, Burak Yesilay (80. Daniel-Danso Somuah), Ergün Yildiz (85. Alexander Tackie-Sai) - Trainer: Lukas Sinkiewicz

SV Bergisch Gladbach 09: Tim Hechler, Andy Habl, Daniel Spiegel, Stefano Fragapane, Milo McCormick (90. Marvin Mundil), Maurice Neukirch (90. Nicolas Westerhoff), Jonas Rücker, Claudio Heider, Patrick Hill (63. Saif-Eddine Ayadi), Nico Kuhbier, Metin Kizil (73. Tim Pelzer) - Trainer: Stefan Müller

Schiedsrichter: Ivan Mrkalj () - Zuschauer: 498

Tore: Schützen nicht bekannt bzw. keine Tore _____________ Abgesagt: Viktoria Arnoldsweiler - SpVg Frechen 20

Die Partie zwischen Viktoria Arnoldsweiler und der SpVg Frechen 20 wurde kurzfristig abgesagt. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. _____________ Dieses Spiele fand am Sonntag statt Siegburg erkämpft sich den Sieg in Königsdorf

Knapp konnte sich der Siegburger SV im Auswärtsspiel beim TuS Blau-Weiß Königsdorf durchsetzen. Schon in der 2. Minute brachte Kai Schusters den SSV in Front, Paul Reichelt gelang nach rund einer halben Stunde der Ausgleich. Nach der Pause drehte Florian Welter zunächst die Partie, doch mit zwei weiteren Toren konnte Siegburg die Partie für sich entscheiden. TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900 – Siegburger SV 04 2:3

TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900: Joris Wittkugel, Felix Bußmann (63. Rio Koch), Mohamed Rabia, Hirotaka Sugiura, Oscar von Lehmann, Noah Kürmali, Paul Reichelt, Yannis Dublin, Marvin Störmann, Abdal Hafthalla (46. Tobias Jendrossek), Florian Welter - Trainer: Albert Deuker

Siegburger SV 04: Valentin Manzenreiter, Kotaro Nakanishi, Eladan Islamovic (54. Max Ickenroth), Tom Isecke, Ju-yong Jo, Joel Kouekem, Kaito Asano, Keita Kinoshita, Hendrik Strobl (87. Hayate Nishimura), Julian Fälber (78. Ramón Alvárez Koch), Kai Schusters (70. Hussein Hammouda)

Schiedsrichter: Laura Duske () - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Kai Schusters (2.), 1:1 Paul Reichelt (33.), 2:1 Florian Welter (47.), 2:2 Kai Schusters (53. Foulelfmeter), 2:3 Tom Isecke (60.)

Rot: Hussein Hammouda (74./Siegburger SV 04/) _____________ Diese Spiele gibt es am Mittwoch, 12. Oktober Liveticker: FC Hürth - Fortuna Köln II

