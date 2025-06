Mittelrheinliga: "Der Lindenbaum wird immer in meinem Herzen sein"

Wenn der TuS Blau-Weiß Königsdorf am Montag Union Schafhausen empfängt, steht nicht nur ein weiteres Spiel im Mittelrheinliga-Endspurt an – es ist zugleich ein emotionaler Abschied. Für Königsdorfs Trainer Albert Deuker wird es das letzte Heimspiel an der Pfeilstraße. Auch im Kader der Blau-Weißen stehen einige personelle Abschiede an. Umso größer ist die Motivation, noch einmal gemeinsam einen besonderen Fußballabend zu gestalten.

„Der Lindenbaum wird immer in meinem Herzen sein. Ich freue mich darauf, mit der Blau-Weißen Familie die Pfeilstraße noch einmal brennen zu lassen“, sagt Deuker vor dem Spiel. Gleichzeitig richtet er den Blick auch auf den Gegner: „Ich schätze die Kuhlertkicker sehr, das sind Jungs mit Charakter. Die werden sich sicher für ihre letzte Auswärtsfahrt einiges vorgenommen haben. Im Abschiednehmen zeigt sich der Charakter und wir werden einige Abschiede haben. Ich erwarte, dass jeder daher eine gewisse Haltung zu dem Spiel an den Tag legt, um sich positiv zu präsentieren!“

Königsdorf rangiert aktuell mit 45 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz, punktgleich mit der SpVg Frechen 20. Mit einem Heimsieg könnten die Blau-Weißen die Spielzeit mit dem besten Platz eines Aufsteigers seit Jahren abschließen. Zuletzt setzte es allerdings eine 0:1-Niederlage bei der SpVg Porz, bei der offensiv zu wenig gelang.

Union Schafhausen hingegen steht bereits als Absteiger fest, will sich aber mit Anstand aus der Liga verabschieden. Beim 1:1 gegen Teutonia Weiden holten die Gieswein-Schützlinge zuletzt einen Achtungserfolg, obwohl sie über weite Strecken der Partie unterlegen waren. Der letzte Auswärtssieg liegt allerdings schon einige Monate zurück – ein Punktgewinn bei formstarken Königsdorfern wäre eine Überraschung.

Das Hinspiel entschied der TuS mit 2:1 für sich. Die Motivation, sich würdevoll vom Heimpublikum zu verabschieden, könnte am Montagabend das entscheidende Quäntchen ausmachen