Mittelrheinliga: Das ist die Jahrestabelle 2022 Mittelrheinliga: FuPa Mittelrhein zeigt euch, wie die Teams der Mittelrheinliga im Kalenderjahr abgeschnitten haben.

Im europäischen Fußball ist es gang und gäbe, dass eine Saison im Spätsommer startet und im Frühsommer endet. Eine Spielzeit erstreckt sich somit über die Länge von knapp einem Jahr, wobei in der zweiten Jahreshälfte des einen und in der ersten Jahreshälfte des zweiten Jahres gespielt wird. Das Abschneiden innerhalb eines Kalenderjahres ist entsprechend zweitranging - trotzdem kann der Blick darauf interessante Erkenntnisse aufzeigen.

Insgesamt 32 Ligaspiele 2022

Nun ist es klar, dass nicht alle Mannschaften während eines Kalenderjahres auf gleich viele Spiele kommen. Neben der Tatsache, dass die Rückrunde der Mittelrheinliga in der vergangenen Saison wegen der größeren Liga zwei Spiele mehr hat, als die Hinrunde der aktuellen Saison, haben die Auf- und Absteiger logischerweise weniger als die möglichen 32 Spiele absolviert. So kommt Aufsteiger 1. FC Düren auf 17 Spiele, Regionalliga-Absteiger FC Wegberg-Beeck nur auf 15. Zur besseren Vergleichbarkeit geben wir deswegen neben der absoluten Punktzahl auch den Punkteschnitt pro Spiel an. Die Tabelle basiert auf der Rückrunde der vergangenen Saison und der Hinrunde der laufenden Saison.

Die Tabelle der Mittelrheinliga 2022