Mittelrheinliga: Bonner SC alleiniger Bewerber für Regionalliga West

Das mögliche Teilnehmerfeld der kommenden Regionalliga West nimmt erste Konturen an. Nach Ablauf der Bewerbungsfrist zum 31. März hat der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) mitgeteilt, dass insgesamt 31 Vereine fristgerecht ihre Lizenzunterlagen eingereicht haben – darunter sämtliche aktuellen Regionalligisten, vier Drittligisten sowie neun Oberligisten. Aus der Mittelrheinliga bewirbt sich lediglich ein Verein um die Zulassung zur vierthöchsten Spielklasse: der Bonner SC.

Der Tabellenführer der Mittelrheinliga befindet sich derzeit auf Aufstiegskurs. Mit 47 Punkten aus 19 Spielen (15 Siege, zwei Remis, zwei Niederlagen) führt der BSC das Klassement souverän an. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten SSV Merten beträgt zehn Zähler, auf Rang vier – aktuell belegt vom Siegburger SV – sind es bereits 13 Punkte. Nach aktuellem Stand würde dem Verein damit bereits ein Platz unter den Top-3 der Liga für den Aufstieg reichen, sofern die formellen Voraussetzungen erfüllt werden.

Unterdessen haben auch alle derzeit in der Regionalliga West spielenden Vereine ihre Lizenzanträge fristgerecht gestellt – darunter auch der SV Eintracht Hohkeppel, der in seiner Premierensaison in der Regionalliga antritt. Trotz laufender Insolvenzverfahren haben zudem der 1. FC Düren und der KFC Uerdingen ihre Unterlagen eingereicht.

Aus der 3. Liga meldeten sich mit Borussia Dortmund II, Rot-Weiss Essen, dem SC Verl und Alemannia Aachen vier Klubs vorsorglich für den Fall eines Abstiegs in der Regionalliga West. Der FC Viktoria Köln und Arminia Bielefeld verzichteten auf eine Bewerbung.