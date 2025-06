Mittelrheinliga: "Auch wir haben wie der BSC viele Sachen gut gemacht"

Am vorletzten Spieltag der Mittelrheinliga kommt es zum mit Spannung erwarteten Duell zwischen dem souveränen Tabellenführer Bonner SC und dem Überraschungszweiten SSV Merten. Während der BSC den Aufstieg bereits in der Tasche hat, kämpft Merten darum, den sensationellen zweiten Platz zu verteidigen – trotz personeller Engpässe. Gelingt dem Außenseiter ein Achtungserfolg gegen den designierten Regionalligisten?

Am Freitagabend empfängt der bereits feststehende Meister Bonner SC den Tabellenzweiten SSV Merten zum Spitzenspiel des 29. Spieltags in der Mittelrheinliga. Auch wenn der Punkteabstand mit 13 Zählern deutlich ist, trifft der Aufsteiger aus Merten auf den Regionalliga-Rückkehrer in starker Form – und reist mit großem Selbstbewusstsein ins Sportpark Nord.