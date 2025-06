Mittelrheinliga: Am Sonntag blickt die Liga in den Keller

Für das Donnerstagstraining mussten sich die Spieler des FC Wegberg-Beeck gar nicht umziehen. Denn statt einer Übungseinheit stand da im Waldstadion in einem lockeren Rahmen die Verabschiedung der scheidenden Spieler an – mit anschließendem Pizza-Essen und längerem gemütlichem Beisammensein. FC-Boss Werner Tellers fand einige warme Worte und bilanzierte noch einmal die Spielzeit aus seiner Sicht. Als Schulnote würde er der Saison eine „Drei“ geben, wie er bereits kürzlich im Interview mit unserer Redaktion sagte.

Ähnlich sieht es Coach Mike Schmalenberg: „Es war eine reichlich durchwachsene Saison. Nach einem ganz schlechten Start haben wir eine sehr gute Serie im Herbst und Frühjahr hingelegt, ehe uns, beginnend mit dem 0:3 beim Bonner SC, vier Niederlagen in Serie wieder deutlich zurückgeworfen haben.“ Die vergangenen Wochen seien dann wieder von sehr schwankenden Leistungen gekennzeichnet gewesen – dies zumeist sogar in nur einem Spiel. „Die Konstanz hat da einfach gefehlt“, sagt Schmalenberg.

Ein Dreier zum Abschluss dürfte freilich alles andere als leicht werden, reist der FC dafür doch in die Stadt Bornheim zum SSV Merten. Der Aufsteiger ist das Überraschungsteam der Saison, ist nach einer famosen Hinrunde auch in der Rückrunde nicht eingebrochen, steht weiterhin auf Platz zwei – und den möchte das Team von Coach Bünyamin Kilic auch unbedingt halten. Wofür ein Remis schon reichen würde. Aber auch Platz drei in der Mittelrheinliga wäre für Merten schon die beste Platzierung der Vereinsgeschichte.

Mit 72 Toren stellt der SSV hinter dem souveränen Meister und Aufsteiger Bonner SC auch den besten Angriff. Das Angriffsduo Adembi Oubelkhiri (13 Tore), Gaspard Fehlinger (zehn) und Samir Malaab (sieben) kommt zusammen auf 30 Treffer. Mit Pascal Köpp (neun) hat Merten zudem den wohl torgefährlichsten Abwehrspieler der Liga in seinen Reihen, und auch Abwehrchef Jerome Propheter hat bereits fünf Mal eingelocht.

Mit gutem Gefühl in die Pause

„Wie auch Merten wollen auch wir das Spiel unbedingt gewinnen, um mit einem guten Gefühl in die Sommerpause gehen zu können“, bekräftigt Schmalenberg. Neben den weiterhin verletzten Vinzent Zingel und Kai Bösing steht auch Timo Braun nicht zur Verfügung: Für seine Rote Karte wegen groben Foulspiels im letzten Spiel gegen die U23 Fortuna Kölns hat der Mittelfeldspieler drei Spiele Sperre aufgebrummt bekommen.

Aktuell stehen für die nächste Saison 20 Akteure fest – 16 aus dem bisherigen Kader, dazu die Zugänge Niklas Koppitz (von TuS Königsdorf), Rückkehrer Yannik Hasenbein (SV Bergisch Gladbach), Luan Braun (Alemannia Aachen U19) und Peer Winkens (Union Nettetal). „Dazu haben wir noch drei Spieler in der Pipeline. Mit Vollzug ist in den nächsten Tagen zu rechnen“, kündigt Schmalenberg an.

Während es für Beeck in Merten nur um die Frage geht, ob der FC am Ende Vierter, Fünfter oder Sechster wird, herrscht im Keller Hochspannung. Denn gleich fünf Teams könnte es als dritten Absteiger nach Union Schafhausen und FV Bonn-Endenich noch erwischen: Teutonia Weiden, Fortuna Köln II, FC Hennef, FC Pesch und FC Hürth. Letzterer belegt zurzeit Rang 14. Verliert Hürth in Porz, das sich vergangenen Sonntag mit dem 2:0 in Pesch gerettet hat, ist alles klar. Sollte Hürth aber gewinnen, steigt der Druck auf die anderen. Dann müssten auch Hennef (gegen Königsdorf) und Pesch (in Schafhausen) ihre Spiele unbedingt gewinnen. Falls das passiert, käme alles auf das direkte Duell zwischen Köln und Weiden an. Bei einem Remis wären in diesem Fall beide gerettet – die Möglichkeit, dass sich die beiden mit einem 0:0 zum beiderseitigen Klassenerhalt schaukeln, besteht also.

Verliert die Fortuna, wäre sie bei dieser Konstellation der Absteiger. Sollten freilich die Kölschen dieses Nervenspiel gewinnen, würde dann Weiden, aktuell Zehnter mit drei Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, noch ins Gras beißen – wegen des deutlich schlechteren Torverhältnisses. Was sich das Team aus der Stadt Würselen, nach der Hinrunde noch auf Platz drei, mit dem 0:21 in Königsdorf eingehandelt hatte. Fazit: Auf dem Kunstrasenplatz des Kölner Jean-Löring-Sportparks dürfte es spannend werden.