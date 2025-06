Mittelrhein-Verband sollte mal über den Rahmenterminplan nachdenken

Wer die Hintergründe nicht kannte, der war über das Ergebnis einfach nur baff: Am Freitagabend verlor der souveräne Mittelrheinliga-Meister und Regionalliga-Aufsteiger Bonner SC beim SV Bergisch Gladbach zum Saisonausklang 0:5, bezog damit im letzten Spiel seine erste Auswärtsniederlage. Das ungewöhnliche Ergebnis wurde bei einem Blick auf Bonns Aufstellung verständlicher: Der Verein hatte alle Spieler, die beim BSC auch einen Vertrag für die nächste Saison haben (samt Cheftrainer Sascha Glatzel), vorzeitig in den Urlaub geschickt. Bonns Elf bestand somit lediglich aus Ergänzungsspielern und A-Jugendlichen. Da es aber auch für Bergisch Gladbach um nichts mehr ging, müssen sich die Bonner nun nicht den Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung gefallen lassen. Das ist aber ohnehin nicht der springende Punkt ist.

Denn Bonns Verhalten ist mit einem Blick auf den Regionalliga-Spielplan erklärt: Bereits am letzten Juli-Wochenende steht dort der erste Spieltag an. Von jetzt bis dann sind es lediglich sechs Wochen – exakt so lange dauert in der Regel eine Sommervorbereitung. Nach dieser Arithmetik hätte der BSC also diesen Montag bereits in die Vorbereitung einsteigen müssen. Was natürlich ein Ding der Unmöglichkeit ist. Um ihren verdienten Akteuren also zumindest ein wenig Erholung zu gönnen, griffen die Bonner zu dieser Maßnahme.

Anders als der hier zuständige Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) verfahren die beiden weiteren Landesverbände im Westdeutschen Fußballverband, Niederrhein und Westfalen. Die haben bereits vor zwei Wochen ihre Saison beendet – und das, obwohl die dortigen Oberligen jeweils mit 18 Teams spielen und nicht mit 16 wie die Mittelrheinliga. Dort stehen also sogar vier Spieltage mehr an. Dennoch sind sie zwei Wochen früher fertig – die Regionalliga-Aufsteiger vom Niederrhein und Westfalen haben also auch zwei Wochen mehr Zeit für Regeneration und Vorbereitung.