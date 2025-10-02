Mittelrhein-Pokal: Auslosung zum Achtelfinale steht bevor

Am Dienstag, den 7. Oktober 2025, lost der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) um 19 Uhr die Achtelfinalpartien im Bitburger-Pokal der Herren sowie die Play-Off-Begegnungen und Achtelfinalspiele im FVM-Pokal der Frauen aus. Über die Ziehung berichten wir wie gewohnt im Liveticker.
Im Bitburger-Pokal der Herren befinden sich mit Alemannia Aachen und Viktoria Köln zwei Drittligisten im Lostopf, dazu kommen die Regionalligisten SC Fortuna Köln und Bonner SC. Auch fünf Teams aus der Mittelrheinliga sind vertreten, darunter die ambitionierten Mannschaften von Eintracht Hohkeppel, Frechen 20, FC Pesch, Siegburger SV und FC Hennef 05.
Komplettiert wird das Feld durch die Landesligisten FV Bonn-Endenich, Borussia Lindenthal-Hohenlind, DJK Rasensport Aachen-Brand, SV Eilendorf sowie die Bezirksligisten Wahlscheider SV, SSV Jan Wellem Bergisch Gladbach und SC Elsdorf.
Modus:
Klassentiefere Teams haben bis einschließlich Halbfinale Heimrecht. Insgesamt werden sechs Runden ausgetragen. Das Finale ist für den 23. Mai 2026 im Sportpark Höhenberg in Köln terminiert. Der Sieger qualifiziert sich für die erste Hauptrunde im DFB-Pokal der Saison 2026/27.
Geplante Spieltermine:
Achtelfinale: 22. November 2025
(Spiele mit Dritt- oder Regionalligabeteiligung bereits am 19. November)
Viertelfinale: 24.–26. Februar 2026
Halbfinale: 24.–26. März 2026
Finale: 23. Mai 2026
Parallel zur Herren-Auslosung werden auch die Begegnungen im FVM-Pokal der Frauen bekannt gegeben. Im Achtelfinale sind bereits die Regionalligisten SV Deutz 05, Vorwärts Spoho Köln und SC Fortuna Köln gesetzt. Ebenso direkt qualifiziert ist Viktoria Köln, das als Vizepokalsieger des Kreises Köln durch den Regionalligastatus von Deutz 05 automatisch aufrückt.
Weitere Teilnehmerinnen sind die Mittelrheinligisten Rot Weiß Merl, TuS Homburg-Bröltal, Viktoria RW Waldenrath/Straeten sowie der Bezirksligist VfL Kommern. Ergänzt wird das Feld durch die neun Kreispokalsiegerinnen (ausgespielt am 3. Oktober) und vier zusätzliche Teams, die in einer Play-Off-Runde am 26. Oktober 2025 ermittelt werden. Diese Runde wird unter sieben Vize-Kreispokalsiegerinnen sowie einem weiteren Team aus dem Kreis Köln ausgespielt.
Modus:
Das Teilnehmerfeld umfasst 16 Mannschaften. Klassentiefere Teams erhalten bis einschließlich Halbfinale Heimrecht. Das Finale findet am 1. Mai 2026 (Tag der Arbeit) statt. Die Siegerinnen qualifizieren sich für die Play-Off-Runde des DFB-Pokals der Frauen.
Geplante Spieltermine:
Play-Offs: 26. Oktober 2025
Achtelfinale: 22. November 2025
Viertelfinale: 8. Februar 2026
Halbfinale: 29. März 2026
Finale: 1. Mai 2026