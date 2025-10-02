Mittelrhein-Pokal: Auslosung zum Achtelfinale steht bevor

– Foto: Boris Hempel

Am Dienstag, den 7. Oktober 2025, lost der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) um 19 Uhr die Achtelfinalpartien im Bitburger-Pokal der Herren sowie die Play-Off-Begegnungen und Achtelfinalspiele im FVM-Pokal der Frauen aus. Über die Ziehung berichten wir wie gewohnt im Liveticker.

Achtelfinale im Bitburger-Pokal der Herren: Drittligisten treffen auf starke Konkurrenz Im Bitburger-Pokal der Herren befinden sich mit Alemannia Aachen und Viktoria Köln zwei Drittligisten im Lostopf, dazu kommen die Regionalligisten SC Fortuna Köln und Bonner SC. Auch fünf Teams aus der Mittelrheinliga sind vertreten, darunter die ambitionierten Mannschaften von Eintracht Hohkeppel, Frechen 20, FC Pesch, Siegburger SV und FC Hennef 05.

Komplettiert wird das Feld durch die Landesligisten FV Bonn-Endenich, Borussia Lindenthal-Hohenlind, DJK Rasensport Aachen-Brand, SV Eilendorf sowie die Bezirksligisten Wahlscheider SV, SSV Jan Wellem Bergisch Gladbach und SC Elsdorf. Modus:

Klassentiefere Teams haben bis einschließlich Halbfinale Heimrecht. Insgesamt werden sechs Runden ausgetragen. Das Finale ist für den 23. Mai 2026 im Sportpark Höhenberg in Köln terminiert. Der Sieger qualifiziert sich für die erste Hauptrunde im DFB-Pokal der Saison 2026/27.