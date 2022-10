Mittelmaß am Büchsenberg oder doch mehr? Aßling kämpft um den Anschluss Nachholspiel gegen Waldkraiburg

Wollen die Aßlinger Fußballer in der A-Klasse 3 (Inn/Salzach) noch an der Spitzengruppe dranbleiben, dann benötigen sie im Nachholspiel nichts anderes als einen Sieg.

Aßling – Bei einer Niederlage gegen die Waldkraiburger Kreisliga-Reserve wäre Relegationsplatz zwei bereits sieben Zähler entfernt – es würde Mittelmaß für die ambitionierten Büchsenberger bedeuten.

Doch mit einem der vorderen Plätze beschäftigt sich TSV-Coach Aleksandar Dimitrijevic gar nicht: „Unser Ziel sind drei Punkte, aber auch die Gegentorflut einzudämmen. Wir müssen versuchen, defensiv besser zu stehen“, betont der Aßlinger Trainer mit Blick auf das heftige 2:7 vom vergangenen Heimspiel gegen den ASV Rott und dessen überragenden Torjäger Lukas Maierbacher, der dem TSV gleich vier Stück einschenkte. „Wir müssen wieder in die Spur finden und einfache Dinge wieder richtig machen.“ Dimitrijevic verlangt schlicht eine passende Reaktion seines Teams, das in der Tabelle auf Position sieben abgerutscht ist. Und Vorsicht: Die Gäste haben sich durch zuletzt drei Siege in Folge direkt vor den TSV geschoben.

Personell kann Dimitrijevic aufgrund eines 17-Mann-Kaders aus dem Vollen schöpfen. Mit Max Lampl kehrt dabei ein Urlauber zurück.