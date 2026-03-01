Mittelhessen-Start nach Maß: Gießen, Fernwald und Pohlheim feiern Sieg

Der FCG tat sich gegen den SV Hummetroth zunächst schwer. Die Anfangsphase verlief ausgeglichen, beide Teams bemühten sich um Spielkontrolle. „Entsprechend entwickelte sich eine ausgeglichene Anfangsphase mit einem offenen Hin und Her, in der beide Teams um Kontrolle bemüht waren“, heißt es auf der Facebook-Seite des FC Gießen.

Nach dem Seitenwechsel blieb Gießen tonangebend. In der 68. Minute sorgte der kurz zuvor eingewechselte Neuzugang Nasir Zaatan für die Entscheidung. „Direkt nach seiner Einwechslung traf Neuzugang Nasir Zaatan zum 2:0 und stellte damit die Weichen endgültig auf Sieg“, so der O-Ton. In der Schlussphase verteidigte der FCG diszipliniert und ließ nichts mehr anbrennen.

Der Dosenöffner folgte in der 28. Minute: Kapitän Tolga Duran verwandelte einen direkt ausgeführten Freistoß sehenswert zum 1:0. Laut Verein wirkte die Führung „wie ein Weckruf – wir erhöhten spürbar das Tempo, gewannen mehr Zweikämpfe und bestimmten fortan das Geschehen.“ Mit der knappen, aber verdienten Führung ging es in die Pause.

TSV Eintracht Stadtallendorf – FSV 1926 Fernwald 2:4 (1:2)

Im Mittelhessenderby erwischte der TSV Eintracht Stadtallendorf laut eigener Darstellung einen ordentlichen Start. „Die Eintracht hatte im ersten Abschnitt noch ordentlich Zugriff auf das Spiel, hatte gute Balleroberungen im Mittelfeld und schaltete schnell um“, heißt es auf der Facebook-Vereinsseite. Zählbares sprang daraus zunächst jedoch nicht heraus.

Stattdessen traf Awed Issac Abeselom per Konter zum 0:1 für Fernwald. Der zwischenzeitliche Ausgleich zum 1:1 resultierte aus einem Eigentor nach scharfer Hereingabe von Leon Lindenthal. Kurz vor der Pause stellte Amin Fernouchi per präziser Flanke auf den langen Pfosten auf 1:2.

Nach dem Seitenwechsel verlor Stadtallendorf zunehmend den Zugriff. Tom Woiwod erhöhte auf 1:3. Zwar verkürzte Jakob Pistor per Handelfmeter auf 2:3, doch in der Nachspielzeit setzte der eingewechselte Shota Nagano mit dem 2:4 nach einem Konter den Schlusspunkt.

SC Waldgirmes – FC Turabdin-Babylon Pohlheim 0:3 (0:3)

Auch im Derby beim SC Waldgirmes setzte sich FC Turabdin-Babylon Pohlheim klar durch. Die Gäste legten furios los: Bereits in der 6. Minute brachte Mirko Freese Pohlheim in Führung. In der 20. Minute erhöhte Takanori Yokochi nach Querpass im Strafraum auf 0:2, ehe Leonid Akulinin in der 26. Minute das 0:3 folgen ließ.

Waldgirmes hatte kurz vor der Pause die Chance zum Anschluss, doch einen Foulelfmeter parierte der Gästekeeper. Nach dem Seitenwechsel verwaltete Turabdin-Babylon die komfortable Führung souverän, Zählbares glückte den Lahnauern nicht mehr.