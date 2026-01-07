 2025-12-17T10:26:01.779Z

Halle
Es geht zur Sache im Finale um den Fußball-Mittelhessen-Cup 2026: Mathay Göktas vom Turniersieger TSG Wieseck (l.) blockt den Schuss von Pohlheims Johannes Toprak, was Wiesecks Ryan Harder im Hintergrund gefallen haben dürfte. © Isabel Althof
Mittelhessen-Cup: Überraschungssieger im Herzschlag-Finale

Teaser HALLE: +++ Der Fußball-Mittelhessen-Cup 2026 hat einen überraschenden Sieger gefunden. Ein Gruppenligist, der in der Vorrunde fast ausgeschieden wäre, schlägt den Favoriten ein Schnippchen +++

Wetzlar-Dutenhofen. Die TSG Wieseck hat sich beim Globus-Mittelhessen-Cup des SC Münchholzhausen/Dutenhofen überraschend den Titel gesichert. Im Finale der 38. Auflage setzte sich der Fußball-Gruppenligist am Sonntagabend vor rund 450 Zuschauern gegen den Vorjahressieger FC Turabdin-Babylon Pohlheim durch und sicherte sich neben der Siegertrophäe auch das größte Preisgeld. Hinter TuBa kam der FSV Fernwald auf Platz drei ins Ziel.

