Mittelhessen-Cup: Überraschungssieger im Herzschlag-Finale

Wetzlar-Dutenhofen. Die TSG Wieseck hat sich beim Globus-Mittelhessen-Cup des SC Münchholzhausen/Dutenhofen überraschend den Titel gesichert. Im Finale der 38. Auflage setzte sich der Fußball-Gruppenligist am Sonntagabend vor rund 450 Zuschauern gegen den Vorjahressieger FC Turabdin-Babylon Pohlheim durch und sicherte sich neben der Siegertrophäe auch das größte Preisgeld. Hinter TuBa kam der FSV Fernwald auf Platz drei ins Ziel.