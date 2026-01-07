Mittelhessen-Cup: Überraschungssieger im Herzschlag-Finale

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wetzlar-Dutenhofen. Die TSG Wieseck hat sich beim Globus-Mittelhessen-Cup des SC Münchholzhausen/Dutenhofen überraschend den Titel gesichert. Im Finale der 38. Auflage setzte sich der Fußball-Gruppenligist am Sonntagabend vor rund 450 Zuschauern gegen den Vorjahressieger FC Turabdin-Babylon Pohlheim durch und sicherte sich neben der Siegertrophäe auch das größte Preisgeld. Hinter TuBa kam der FSV Fernwald auf Platz drei ins Ziel.