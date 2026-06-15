Mittelfristiges Ziel Kreisliga: TSV Pentenried holt zwei Spieler vom TSV Gilching

Der TSV Pentenried verpflichtet Anton Michl und Fabian Boitin vom TSV Gilching-Argelsried. Mittelfristig hat der Kreisklassist große Ziele.
Die Richtung beim TSV Pentenried soll weiter nach oben gehen. Seit dem Aufstieg im Sommer 2022 spielen die Fußballer vom Römerfeld in der Kreisklasse. „Mittelfristig wollen wir in die Kreisliga“, sagt Abteilungsleiter Wolfgang Wadlinger. In der vergangenen Saison zeigten die Pentenrieder unter ihrem neuen Coach Stefan Suchanke bereits gute Ansätze. Nach einer starken Hinrunde kamen nach der Winterpause kaum noch Punkte hinzu. Auch aufgrund einer langen Verletztenliste beendete der TSV die Saison mit einer Serie von zehn Partien ohne Sieg, dabei holte das Team nur zwei Zähler.
Deshalb möchten sich die Römerfelder noch breiter aufstellen. Mit Anton Michl und Fabian Boitin kommen zwei vielversprechende Neuzugänge vom benachbarten TSV Gilching-Argelsried.
„Nachdem wir im vergangenen Jahr einen gezielten Generationswechsel eingeleitet und viele junge Spieler erfolgreich integriert haben, geht es nun darum, den Kader langfristig mit einer erfahrenen Achse zu verstärken und den nächsten Entwicklungsschritt zu machen“, erklärt Wadlinger. Der 26 Jahre alte Michl, der bereits seit vielen Jahren in Pentenried als Trainer im Nachwuchsbereich aktiv ist, wird neben seiner Rolle als Spieler auch als Co-Trainer fungieren. „Bei ihm muss man natürlich auch abwarten, wie schnell er nach seiner langen Verletzungspause wieder komplett fit ist“, sagt Wadlinger. Michl hatte sich vor einem Jahr in der Relegation mit der zweiten Gilchinger Mannschaft das Kreuzband gerissen. Es war nicht die erste schwere Verletzung, mit der der Offensivspieler in den vergangenen Jahren zu kämpfen hatte.
Gleich alt wie Michl ist Boitin, der in Pentenried arbeitet. Der Angreifer schoss in der vergangenen Saison in zehn Partien für die Gilchinger Kreisliga-Reserve immerhin sechs Tore. „Beide werden ein wichtiger Bestandteil unseres Weges sein“, sagt Wadlinger. toh