Mittelfristiges Ziel Kreisliga: TSV Pentenried holt zwei Spieler vom TSV Gilching Fußball-Kreisklasse von Tobias Huber · Heute, 08:59 Uhr · 0 Leser

Neuzugänge mit höherklassiger Erfahrung: Abteilungsleiter Wolfgang Wadlinger mit Fabian Boitin und Anton Michl. – Foto: Privat

Der TSV Pentenried verpflichtet Anton Michl und Fabian Boitin vom TSV Gilching-Argelsried. Mittelfristig hat der Kreisklassist große Ziele.

Die Richtung beim TSV Pentenried soll weiter nach oben gehen. Seit dem Aufstieg im Sommer 2022 spielen die Fußballer vom Römerfeld in der Kreisklasse. „Mittelfristig wollen wir in die Kreisliga“, sagt Abteilungsleiter Wolfgang Wadlinger. In der vergangenen Saison zeigten die Pentenrieder unter ihrem neuen Coach Stefan Suchanke bereits gute Ansätze. Nach einer starken Hinrunde kamen nach der Winterpause kaum noch Punkte hinzu. Auch aufgrund einer langen Verletztenliste beendete der TSV die Saison mit einer Serie von zehn Partien ohne Sieg, dabei holte das Team nur zwei Zähler. Deshalb möchten sich die Römerfelder noch breiter aufstellen. Mit Anton Michl und Fabian Boitin kommen zwei vielversprechende Neuzugänge vom benachbarten TSV Gilching-Argelsried.