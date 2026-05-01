Mittelfeldtalent verlängert beim Oberliga-Spitzenreiter

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Beim VfR Aalen fällt in einer ohnehin starken Saison eine Personalentscheidung, die über den Moment hinausweist. Mit der Vertragsverlängerung von Loris Groß bindet der Tabellenführer der Oberliga Baden-Württemberg ein Eigengewächs, das sinnbildlich für Kontinuität, Entwicklung und die sportliche Idee dieses Vereins steht.

Dass diese Verlängerung gerade jetzt besondere Bedeutung gewinnt, liegt auf der Hand. Der VfR Aalen führt die Oberliga mit 73 Punkten aus 29 Spielen an und geht als Spitzenreiter in das Heimspiel am Samstag gegen den FC 08 Villingen. In einer Phase, in der der Blick naturgemäß stark auf den möglichen Aufstieg gerichtet ist, setzt der Verein zugleich ein bewusstes Zeichen für die Zukunft. Loris Groß bleibt, und genau darin steckt mehr als bloße Kaderpflege.

Der junge Spieler hat sich in seiner bisherigen Zeit beim VfR Schritt für Schritt zu einem wichtigen Bestandteil der Mannschaft entwickelt. Der Verein hebt dabei vor allem seine kontinuierliche Entwicklung hervor, die ihn sportlich immer wertvoller gemacht hat. Solche Wege besitzen für einen Klub wie Aalen besonderes Gewicht, weil sie den Anspruch unterstreichen, nicht nur Ergebnisse zu liefern, sondern auch eigene Spieler zu formen und langfristig einzubinden.