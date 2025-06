Mittelfeldspielerin kommt vom Meister Union Berlin ins Emsland

Blaschka wurde fußballerisch in der Nachwuchsarbeit der TSG Hoffenheim ausgebildet, wo sie über drei Jahre hinweg 54 Spiele in der 2. Bundesliga absolvierte. Nach ihrem Wechsel nach Berlin sammelte sie in der abgelaufenen Saison weitere Erfahrung auf höchstem Niveau – mit zwölf Einsätzen in Liga und Pokal im Trikot der „Eisernen Ladies“, die sich in der Saison 2024/25 zum zweiten Mal in Folge die Regionalliga-Meisterschaft sicherten.

Trotz der Erfolge in der Hauptstadt hat sich die Mittelfeldspielerin nun für einen Neustart im Norden entschieden. Ihre Beweggründe sind klar formuliert: „Ich möchte hier meinen nächsten Entwicklungsschritt machen, Verantwortung auf dem Platz übernehmen und dabei helfen, die sportlichen Ziele des Teams zu erreichen“, erklärt Blaschka.