Mittelfeldspieler bleibt

– Foto: Marco Biering

Der KSV Baunatal treibt seine Personalplanungen für die Saison 2026/27 weiter voran und hat nun auch die Verlängerung mit Rami Zouaoui bekanntgegeben.

Zuvor hatten die Baunataler bereits die Verlängerungen von Serkan Durna, Manol Dashev und Silvio Babic in ihren sozialen Medien veröffentlicht. Der Schwerpunkt liegt nun jedoch klar auf Zouaoui: Mit ihm bindet der KSV einen weiteren Akteur aus dem zentralen Bereich und setzt seinen Kurs fort, das Gerüst der Mannschaft Schritt für Schritt zusammenzuhalten.