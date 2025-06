Mittelfeldspieler Amara Condé schließt sich der SVE an

SV 07 Elversberg

Amara Condé wird ab dieser Zweitliga-Saison für die SV Elversberg im Einsatz sein. Der 28-jährige, zentrale Mittelfeldspieler wechselt vom niederländischen Erstligisten SC Heerenveen ins Saarland und erhält bei der SVE einen Dreijahresvertrag bis 2028.

Der in Freiberg geborene Condé bringt neben seinen jüngsten Einsätzen in den Niederlanden eine Erfahrung von 64 Zweitliga-Spielen mit an die Kaiserlinde, die er überwiegend von 2022 bis 2024 für den 1. FC Magdeburg absolviert hat. Seine fußballerische Ausbildung genoss Condé nach seinen Anfangszeiten beim SC Bergisch Gladbach zunächst in den Leistungszentren von Bayer 04 Leverkusen und dem VfL Wolfsburg. In dieser Zeit absolvierte er parallel jahrgangsübergreifend 32 Spiele für die deutschen Jugend-Nationalmannschaften (U15 bis U20). Für den VfL Wolfsburg war Amara Condé bis Sommer 2019 aktiv, Ausnahme war die einjährige Leihe in der Saison 2017/2018, in der er für Holstein Kiel spielte und bei sechs Einsätzen bereits erste Zweitliga-Erfahrung sammelte. Über Rot-Weiss Essen (2019 bis 2021) führte sein Weg anschließend zum 1. FC Magdeburg, zunächst in die 3. Liga. Mit dem FCM feierte Condé, der direkt als Stammspieler im Mittelfeld gesetzt war, 2021/2022 auf Anhieb die Meisterschaft und den Aufstieg in die 2. Bundesliga. In den beiden Folgejahren führte Amara Condé die Mannschaft als Kapitän auf den Platz. Zur vergangenen Saison 2024/2025 zog es den Mittelfeldspieler dann in die Eredivisie. Für Heerenveen stand er in 15 Liga-Spielen auf dem Feld.

„Amara Condé überzeugt nicht nur mit seiner Technik und taktischem Verständnis, sondern auch mit seiner Persönlichkeit. Er wird unserem Mittelfeld Stabilität und gleichzeitig Kreativität verleihen. Wir freuen uns, dass er ab sofort für die SVE im Einsatz sein wird“, sagt SVE-Sportvorstand Ole Book. Amara Condé ergänzt: „Der Wechsel nach Elversberg fühlt sich nach dem richtigen Schritt an. Ich habe in den Gesprächen gemerkt, dass hier viel Leidenschaft und ein klarer Plan dahinterstecken. Ich freue mich darauf, nach der bisherigen starken Entwicklung der SVE in der 2. Bundesliga den weiteren Weg mitzugehen und mich voll und ganz für das Team und den Verein einzubringen.“