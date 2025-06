Mittelfeldmotor verlängert beim Absteiger aus der Oberliga

Der SV Fellbach spielt in der neuen Runde wieder in der Verbandsliga Württemberg. Der Oberliga-Absteiger hat bereits einige Personalien geklärt und teilt folgende Informationen auf Instagram mit:

Der erfahrene Mittelfeldstratege hat seinen Vertrag verlängert und geht mit uns in die kommende Verbandsliga-Saison - VAMOS Fossi.

Fossi: “Ich freue mich weiterhin Teil des SV Fellbachs zu sein. Ich möchte weiterhin Verantwortung übernehmen und der Mannschaft mit meiner Erfahrung auf und neben dem Platz weiterhelfen.“

Nico&Kiri: “Wir sind sehr froh dass Fossi mit seiner Erfahrung bei uns bleibt. Fossi hat in den letzten Jahren reichlich Erfahrung in der Oberliga und Verbandsliga sammeln können. Somit wird er uns durch seine Spielübersicht seine Spielintelligenz seine Ruhe am Ball extrem weiterhelfen. Er wird ein Anker für junge Spieler sein. Wir freuen uns sehr das Fossi nochmal ein Jahr bei uns bleibt“

Danke für dein Vertrauen, Fossi – auf eine weitere starke Saison am Kappelberg!