Mittelfeldmotor Philipp Waschkau wechselt zum HSV BU

Für die Rückrunde in der Landesliga Hansa hat sich der HSV Barmbek-Uhlenhorst mit einem spannenden Spieler verstärkt: Der 31-jährige Philipp Waschkau kommt vom Buxtehuder SV aus der Kreisliga Hamburg, war aber zuvor höherklassiger unterwegs.

Für Buxtehude lief er zuletzt nur in fünf Partien auf. Das hat aber auch einen einfachen Grund, denn der Mittelfeldmotor weilte im Ausland und davor lief er für den Lüneburger Landesligisten VfL Güldenstern Stade einige Jahre auf. Nun ist er nicht nur zurück in Hamburg, sondern konzentriert sich wieder auf den Fußball, weshalb sich BU über einen Zugang freuen darf, der sofort kann.

Waschkau mit gutem Eindruck im ersten Test - Michael Koss lobt Transfer

Michael Koss freut sich auf den erfahrenen Mittelfeldspieler. Er sagte bei der Vorstellung: "Mit Philipp Waschkau bekommen wir als Team nochmal physische Präsenz, Zweikampfstärke und gutes Kopfballspiel dazu. Philipp bringt wertvolle Erfahrung aus knapp 100 Spielen in der Landesliga Lüneburg für den VfL Güldenstern Stade mit und hat vom ersten Tag an gezeigt, dass er sportlich wie menschlich hervorragend ins Team passt."

Beim 2:2 gegen den FC Mecklenburg Schwerin feierte Waschkau sein Debüt für Barmbek-Uhlenhorst. Dabei zeigte er direkt, dass er eine wichtige Rolle im Team einnehmen kann - und laut Koss wohl auch wird: "Aus privaten Gründen war Philipp eine Zeit lang im Ausland, wodurch der Fußball in Hamburg etwas in den Hintergrund gerückt ist. Jetzt ist er zurück im hohen Norden und voller Motivation, gemeinsam mit uns sportlich anzugreifen. Das erste Testspiel am vergangenen Wochenende gegen Mecklenburg Schwerin hat bereits angedeutet, dass Philipp kommunikativ sofort Verantwortung auf dem Platz übernehmen möchte, ein für uns sehr wichtiger Mehrwert. Ich freue mich sehr auf die gemeinsame Zeit mit Philipp."