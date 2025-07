Mittelfeldmotor Fridolin Wagner wechselt zum VfL Osnabrück

Der VfL Osnabrück hat sich im defensiven Mittelfeld verstärkt: Fridolin Wagner wechselt vom niederländischen Zweitligisten FC Emmen an die Bremer Brücke. Der 27-Jährige stieß am Mittwochabend direkt im Trainingslager im österreichischen Stans zur Mannschaft und unterschrieb beim VfL einen Vertrag für die kommende Drittliga-Saison.

Wagner, gebürtig aus Leipzig, bringt reichlich Erfahrung mit: 175 Einsätze in der 3. Liga, 16 Tore, 13 Assists. Seine fußballerische Ausbildung erhielt er im Nachwuchsleistungszentrum von RB Leipzig, ehe Stationen beim FSV Zwickau, SV Werder Bremen II, Preußen Münster, KFC Uerdingen und Waldhof Mannheim folgten. Zuletzt spielte er in den Niederlanden und kam dort in 32 Partien für den FC Emmen auf zwei Tore und vier Vorlagen.

„Ich freue mich sehr, dass ich noch im Trainingslager zur Mannschaft gestoßen bin. So kann ich meine Kollegen und die Abläufe schon intensiv kennenlernen“, sagte Wagner nach seiner Ankunft. Osnabrücks Direktor Fußball Joe Enochs ergänzt:

„Wir hatten im Kader noch Bedarf im defensiven Mittelfeld. Fridolin erfüllt unser Profil – sportlich wie charakterlich. Er kennt die Liga und wird uns mit seiner Erfahrung helfen.“