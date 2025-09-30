Mittelfeldgeplänkel mit besserem Ausgang für die Heimmannschaft

Stark einsatzgeschwächt und mit nur einer Auswechselspielerin ging es für uns in das dritte Saisonspiel in Aschheim. Wir kommen gut ins Spiel und versuchen uns Chancen herauszuspielen. Nach nur 15 Minuten muss unsere Nr. 7 verletzungsbedient ausgewechselt werden. Danach findet das Spiel hauptsächlich im Mittelfeld - mit wenigen Torchancen auf beiden Seiten - statt, sodass es torlos in die Halbzeitpause geht. Auch danach können wir das Tempo nicht ganz so hochhalten wie in den letzten Spielen. Die zwingenden Torchancen bleiben ebenfalls aus, sodass der Torerfolg ausbleibt. Der Gegner nutzt eine einzige Unachtsamkeit und erzielt das 1:0, was zugleich der Endstand ist.

Bittere Niederlage bei einer kämpferischen Leistung zu elft. Hier wäre mehr drin gewesen.