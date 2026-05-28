Mittelfeldduell mit Bedeutung – Lauingen-Bornum empfängt Wenden

Direkt davor liegt der FC Wenden mit 36 Punkten auf Rang acht. Die Gäste haben sich nach wechselhaftem Saisonverlauf zuletzt stabilisiert und können mit einem weiteren Erfolg ihre Position im gesicherten Mittelfeld festigen.

Der SV Lauingen-Bornum geht mit 32 Punkten als Tabellenzehnter in das Heimspiel. Der Aufsteiger hat sich über weite Teile der Saison im Mittelfeld etabliert, befindet sich angesichts der engen Abstände jedoch weiterhin in einer sensiblen Tabellenregion.

Mit einem deutlichen 6:2-Erfolg gegen den VfL Leiferde hat der FC Wenden am vergangenen Spieltag ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Mannschaft überzeugte dabei vor allem offensiv und stellte ihre Qualität im Umschaltspiel eindrucksvoll unter Beweis.

Da in dieser Saison drei Mannschaften direkt absteigen, bleibt die Situation im unteren Tabellendrittel trotz des Vorsprungs weiterhin angespannt.

Insgesamt stehen mittlerweile 49 erzielte Treffer zu Buche – ein Wert, der die offensive Entwicklung der vergangenen Wochen unterstreicht. Die Formkurve spricht daher klar für die Gäste.

Lauingen-Bornum sucht defensive Stabilität

Der SV Lauingen-Bornum musste zuletzt eine 2:4-Niederlage beim VfB Peine hinnehmen und offenbarte dabei erneut defensive Probleme. Bereits 59 Gegentore zeigen, dass insbesondere die Stabilität gegen offensivstarke Gegner häufig fehlt.

Gerade vor eigenem Publikum wird es daher entscheidend sein, kompakter aufzutreten und die Umschaltsituationen der Gäste besser zu kontrollieren. Offensiv besitzt der Aufsteiger mit 54 Treffern durchaus Qualität, benötigt jedoch mehr Konstanz im Spiel gegen den Ball.

Das erste Saisonduell gewann der FC Wenden mit 2:0. Nach torloser erster Halbzeit entschieden Baschin und Mainz die Begegnung innerhalb weniger Minuten nach der Pause zugunsten der Gastgeber.

Auch diesmal dürfte Wenden mit viel Selbstvertrauen antreten, während Lauingen-Bornum auf Revanche aus ist.

Unterschiedliche Ausgangslagen vor dem Saisonfinale

Für den FC Wenden bietet sich die Chance, den Vorsprung auf die unteren Plätze weiter auszubauen und die Saison im gesicherten Mittelfeld abzuschließen. Lauingen-Bornum hingegen benötigt im engen Tabellenbereich weiterhin Punkte, um nicht doch noch stärker unter Druck zu geraten.

Die Voraussetzungen sprechen für eine intensive Partie mit offenem Verlauf. Wenden reist mit der besseren Form und zuletzt hoher Offensivqualität an, Lauingen-Bornum verfügt dagegen über Heimvorteil und den Wunsch nach Wiedergutmachung.

Entscheidend dürfte sein, welche Mannschaft ihre defensive Ordnung stabiler auf den Platz bringt.