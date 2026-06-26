Mittelfeld-Routinier verlängert beim Verbandsligisten

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Calcio Leinfelden-Echterdingen aus der Verbandsliga Württemberg kann weiter auf Qlirim Zekaj setzen. Der 27-jährige Mittelfeldspieler hat seinen Vertrag verlängert und bleibt dem Verein damit auch in der kommenden Saison erhalten. Für den neuen Trainer Adem Demir ist die Verlängerung ein wichtiges Signal im veränderten Kader.

Zekaj war in der vergangenen Saison bereits fester Bestandteil von Calcio Leinfelden-Echterdingen. In der Verbandsliga Württemberg kam der Mittelfeldspieler auf 27 Einsätze, erzielte zwei Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor. Nun geht seine Reise im Trikot des Vereins weiter. Mit seiner Erfahrung, Spielintelligenz und Präsenz im Mittelfeld soll er auch künftig eine wichtige Rolle übernehmen.

Vor seiner Zeit bei Calcio war Zekaj viele Jahre für die Young Boys Reutlingen aktiv. Dort sammelte er Einsätze in der Verbandsliga Württemberg, Landesliga und Bezirksliga. Besonders stark war seine Saison 2021/22 in der Landesliga Württemberg, Staffel 3, als er in 38 Spielen 16 Tore erzielte und zwölf Vorlagen beisteuerte. Auch in den Spielzeiten 2022/23 und 2023/24 war er mit jeweils acht Treffern ein wichtiger Offensivfaktor aus dem Mittelfeld. Zuvor hatte er beim FV Bad Urach in der Bezirksliga Alb und Kreisliga A1 gespielt.