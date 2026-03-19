Mittelfeld-Duell in der Oberliga

– Foto: Reinhard Rehkamp

Am 23. Spieltag der Oberliga Niedersachsen treffen der siebtplatzierte VfV Borussia 06 Hildesheim und der sechstplatzierte SV Wilhelmshaven aufeinander. Nach klaren Hinspielergebnissen streben beide Teams eine Stabilisierung ihrer Positionen an.

Wilhelmshaven weist eine solide Offensive mit 31 Treffern auf, hat aber in der Defensive 27 Gegentore zugelassen. Hildesheim hingegen bringt 35 Tore auf das Konto, bei nur 26 Gegentreffern. Die Ausgeglichenheit der Werte deutet auf ein Spiel hin, in dem Abwehr- und Standardsituationen entscheidend sein könnten.

Mit Blick auf die Tabelle stehen die Vorzeichen klar: SV Wilhelmshaven (19 Spiele, 32 Punkte) liegt einen Rang vor dem VfV Borussia 06 Hildesheim (17 Spiele, 31 Punkte). Beide Mannschaften befinden sich im gesicherten Mittelfeld der Oberliga Niedersachsen, wobei Hildesheim einen Nachholbedarf im Punktepolster hat, während Wilhelmshaven nach zuletzt deutlichen Niederlagen wieder Stabilität sucht.

Rückblick auf das Hinspiel

Im Hinspiel setzte sich Hildesheim auswärts mit 4:2 durch. Malina eröffnete früh (9.) das Ergebnis, Osemene glich zwischenzeitlich aus (16.). Malina erzielte später den Führungstreffer (63.), Friedrich baute die Führung aus (67.). Der späte Treffer des Wilhelmshavener Malina per Foulelfmeter (90.+7) entschied die Partie endgültig.

Aktuelle Form und Prognose

Beide Teams hatten zuletzt eine intensive Phase: Wilhelmshaven absolvierte eine englische Woche, in der Niederlagen gegen BSV Rehden (1:4) und Heeslinger SC (0:5) hinzunehmen waren. Hildesheim hingegen musste sein Spiel gegen SV Holthausen Biene verschieben.

Die Tabellenkonstellation spricht für ein enges Duell: Der siebtplatzierte VfV Borussia 06 Hildesheim möchte mit einem Heimsieg den Anschluss an die Top-Sechs halten, während der SV Wilhelmshaven seine Position verbessern und den Abstand zu den oberen Rängen wahren will. Ein Spiel, das besonders über Disziplin in der Defensive entschieden werden dürfte.