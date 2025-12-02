Mitteilung zum Rücktritt von Amaury Bischoff

Pressemitteilung – VfR Hausen 1925 e. V.
Der VfR Hausen gibt bekannt, dass Amaury Bischoff am vergangenen Sonntag sein Amt als Trainer unserer Verbandsliga-Mannschaft niedergelegt hat.
Wir bedanken uns bei Amaury herzlich für die geleistete Arbeit und sein großes Engagement – sowohl auf als auch abseits des Platzes.
Sein Einsatz und seine Leidenschaft haben die Mannschaft und den Verein in den vergangenen Monaten geprägt.
Der VfR Hausen ist darum bemüht, zeitnah eine Lösung für die Nachfolge zu präsentieren.
Bis dahin und auch beim letzten Spiel des Jahres in Kuppenheim wird die Mannschaft von Co-Trainer Yannick Häringer sowie Erich Sautner betreut.
Mit sportlichen Grüßen
Der Vorstand des VfR Hausen 1925 e. V.