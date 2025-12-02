Mitteilung zum Rücktritt von Amaury Bischoff

Der VfR Hausen gibt bekannt, dass Amaury Bischoff am vergangenen Sonntag sein Amt als Trainer unserer Verbandsliga-Mannschaft niedergelegt hat.

Wir bedanken uns bei Amaury herzlich für die geleistete Arbeit und sein großes Engagement – sowohl auf als auch abseits des Platzes.

Sein Einsatz und seine Leidenschaft haben die Mannschaft und den Verein in den vergangenen Monaten geprägt.