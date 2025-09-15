Mitstreiter patzen - Königstein zurück auf dem Ligathron

Nichts tun, ihre unangenehme Situation zu verbessern, konnte das Quartett, welches am unteren Ende der Tabelle rangiert. Schlußlicht Haselmühl (14./3) also beim Primus zweiter Sieger, blieben auch der SV Köfering (13./3 - 1:3 gegen Luhe-Wildenau II), der TuS WE Hirschau (12./4 - 0:3 gegen Vilseck) und schließlich der FC Edelsfeld (11./6 - 2:3 in Rieden) ohne Zählbares.

Bis hinein in die Schlußphase des ersten Spielabschnitts agierten beide Mannschaften auf Augenhöhe, ehe die Gäste per Doppelschlag kurz vor dem Pausentee die Zeichen auf Sieg stellten. Die beiden Gegentreffer zeigten bei den Kaolinstädtern Wirkung, sie konnten nach Wiederbeginn nicht mehr die notwendigen Akzente setzen, um noch einmal zurückzukommen. Am Ende schnürten die Gäste aus der Garnisonsstadt verdientermaßen drei Punkte in ihr Heimgepäck.

"Die ersten 40 Minuten waren ein ausgeglichenes Spiel. Hier war der Endstand noch nicht abzusehen. Bis dahin war es ein gutes Spiel von uns. Kurz vor der Halbzeit bekam Vilseck einen Freistoß, den der Schütze im Winkel versenkt hat. Mit dem Halbzeitpfiff verwandelte Vilseck dann noch einen Elfmeter. Die beiden Gegentreffer waren für meine Mannschaft ein Nackenschlag, von dem wir uns nicht mehr erholt haben. In der zweiten Halbzeit war Vilseck besser und ist somit der verdiente Sieger", so Andreas Meyer, Coach des TuS WE.

"Man merkte beiden Teams an, um was es heute ging. Auf dem schweren Geläuf waren zunächst beide Mannschaften bemüht, keine Fehler zu machen, weshalb das Spiel in der Anfangsphase von vielen Zweikämpfen im Mittelfeld geprägt war. Die erste nennenswerte Aktion hatte Hirschau, als ein Distanzschuss an der Oberkante der Latte landete. Nach rund 30 Minuten kamen wir besser mit den Bedingungen zurecht und agierten mit Ball zielstrebiger, auch wenn wir im letzten Drittel noch zu fehlerbehaftet waren. In der 40. Minute gingen wir durch einen sehenswerten Freistoß in Führung und erhöhten kurz vor der Pause, in der 45. Minute, nach einem berechtigten Foulelfmeter auf 2:0. Mit der zweiten Halbzeit bin ich heute sehr zufrieden: Wir ließen nichts mehr zu, abgesehen von einem Freistoß des Gegners. Bemängeln kann ich lediglich unsere Chancenverwertung, da wir das 3:0 nicht früher nachgelegt haben. Insgesamt eine gute kämpferische Leistung meiner Truppe und ein verdienter Erfolg", so das Resümee von Gästetrainer Tobias Graßler.

Tore: 0:1 und 0:2 Marcel Suttner (40./45.+1 per Strafstoß), 0:3 Samuel Schmidt (73.) - Schiedsrichter: Konstantin Uhl - Zuschauer: 100