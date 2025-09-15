Mitstreiter patzen - Königstein zurück auf dem Ligathron

Wachablösung an der Tabellenspitze der Kreisliga Süd in Runde 8: Nach nur einer Woche auf dem Ligathron musste der SV Freudenberg (2./19 - nur 1:1 gegen Schmidmühlen) diesen wieder an den dorthin zurückkehrenden TSV Königstein abtreten, der hingegen seine Aufgabe auf eigenem Geläuf gegen den ASV Haselmühl (14./3) beim 2:0 erwartungsgemäß erfolgreich löste. Der Dritte im Bunde des die Liga anführenden Dreigestirns, die DJK Ursensollen (3./18), patzte sogar komplett, mit dem 1:3 gegen den TuS Rosenberg musste die Kotzbauer-Elf nach sechs Siegen in Folge wieder einmal eine Einbuße einstecken. In Lauerstellung befindet sich auf Platz 4 der SV Raigering (4./16), bei dem mit dem 3:0 gegen den FC Weiden-Ost II (7./12) - der vierte Dreier in Folge - der Aufwärtstrend anhält.
Nichts tun, ihre unangenehme Situation zu verbessern, konnte das Quartett, welches am unteren Ende der Tabelle rangiert. Schlußlicht Haselmühl (14./3) also beim Primus zweiter Sieger, blieben auch der SV Köfering (13./3 - 1:3 gegen Luhe-Wildenau II), der TuS WE Hirschau (12./4 - 0:3 gegen Vilseck) und schließlich der FC Edelsfeld (11./6 - 2:3 in Rieden) ohne Zählbares.
Bis hinein in die Schlußphase des ersten Spielabschnitts agierten beide Mannschaften auf Augenhöhe, ehe die Gäste per Doppelschlag kurz vor dem Pausentee die Zeichen auf Sieg stellten. Die beiden Gegentreffer zeigten bei den Kaolinstädtern Wirkung, sie konnten nach Wiederbeginn nicht mehr die notwendigen Akzente setzen, um noch einmal zurückzukommen. Am Ende schnürten die Gäste aus der Garnisonsstadt verdientermaßen drei Punkte in ihr Heimgepäck.
"Die ersten 40 Minuten waren ein ausgeglichenes Spiel. Hier war der Endstand noch nicht abzusehen. Bis dahin war es ein gutes Spiel von uns. Kurz vor der Halbzeit bekam Vilseck einen Freistoß, den der Schütze im Winkel versenkt hat. Mit dem Halbzeitpfiff verwandelte Vilseck dann noch einen Elfmeter. Die beiden Gegentreffer waren für meine Mannschaft ein Nackenschlag, von dem wir uns nicht mehr erholt haben. In der zweiten Halbzeit war Vilseck besser und ist somit der verdiente Sieger", so Andreas Meyer, Coach des TuS WE.
"Man merkte beiden Teams an, um was es heute ging. Auf dem schweren Geläuf waren zunächst beide Mannschaften bemüht, keine Fehler zu machen, weshalb das Spiel in der Anfangsphase von vielen Zweikämpfen im Mittelfeld geprägt war. Die erste nennenswerte Aktion hatte Hirschau, als ein Distanzschuss an der Oberkante der Latte landete. Nach rund 30 Minuten kamen wir besser mit den Bedingungen zurecht und agierten mit Ball zielstrebiger, auch wenn wir im letzten Drittel noch zu fehlerbehaftet waren. In der 40. Minute gingen wir durch einen sehenswerten Freistoß in Führung und erhöhten kurz vor der Pause, in der 45. Minute, nach einem berechtigten Foulelfmeter auf 2:0. Mit der zweiten Halbzeit bin ich heute sehr zufrieden: Wir ließen nichts mehr zu, abgesehen von einem Freistoß des Gegners. Bemängeln kann ich lediglich unsere Chancenverwertung, da wir das 3:0 nicht früher nachgelegt haben. Insgesamt eine gute kämpferische Leistung meiner Truppe und ein verdienter Erfolg", so das Resümee von Gästetrainer Tobias Graßler.
Tore: 0:1 und 0:2 Marcel Suttner (40./45.+1 per Strafstoß), 0:3 Samuel Schmidt (73.) - Schiedsrichter: Konstantin Uhl - Zuschauer: 100
Nichts wurde aus dem Vorhaben der Bauer-Elf, den "Platz an der Sonne" im Kirwaspiel zu verteidigen. Überraschend entführten die Gäste aus dem Vilstal einen Zähler, auch, weil die sonst so treffsichere SVF-Offensive an diesem Tag in der Chancenverwertung nicht gekannte Mängel offenbarte. Während der Freudenberger Coach natürlich unzufrieden war, zudem ein wenig Kritik am Unparteiischen äußerte, lobte sein Gegenüber die abgerufene Leistung der Seinen und sprach von einem verdienten Teilerfolg:
"Ein Punkt, der für uns definitiv zu wenig ist heute Abend. Es war ein Spiel auf ein Tor mit zahlreichen Torchancen, die wir leider in der ersten halben Stunde nicht nutzen konnten. Durch einen Elfmeter gingen wir dennoch verdient mit 1:0 in Führung und hätten kurz darauf eigentlich den Zweiten bekommen müssen, der aber leider - warum auch immer - nicht gepfiffen wurde. Nach der Halbzeit das gleiche Bild - Schmidmühlen kam selten aus der eigenen Hälfte und bekommt dann nach einem normalen Luftzweikampf einen Elfmeter zugesprochen, wo mir wirklich die Worte fehlen. Danach waren wir drauf und dran, das Siegtor zu erzielen, aber leider konnten wir auch hier die Torchancen nicht nutzen. In der Schlussphase werden wir wieder zweimal regelwidrig im Strafraum gefoult, doch auch hier blieb der Pfiff einmal aus oder wurde dann auf einmal zurückgenommen, sodass wir mit dem Unentschieden leben müssen. Ich äußere mich normalerweise nicht über Schiedsrichterleistungen, aber heute waren die Entscheidungen schon mehr als fraglich", so ein unzufriedener SVF-Spielertrainer Basti Bauer.
"Ein schweres und intensives Spiel auf dem für uns ungewohnten kleinen Platz. Meine Mannschaft war heute oftmals zu passiv, womit wir uns das Leben selbst schwer gemacht haben. Wir wollten immer wieder durch Umschaltmomente gefährlich werden und hinten gut stehen. Über 90 Minuten gesehen, ist uns das gut gelungen, wenn man überlegt, dass Freudenberg eine sehr gute Mannschaft ist und vor allem in der Offensive brutale Qualität hat. Wir haben uns das Unentschieden verdient, da wir eine geschlossene Mannschaftsleistung boten bei der jeder für den anderen gekämpft hat", so der Spielercoach der Gäste, Alex Greger.
Tore: 1:0 Fabian Göbl (26./Strafstoß), 1:1 Joel Lichtenfeld (50./Strafstoß) - Schiedsrichter: Bernhard Hofmann - Zuschauer: 180
Den Gästen aus der Hüttenstadt gelang beim Rangdritten ein Blitzstart, denn schon nach fünf Minuten zappelte die Kugel im einheimischen Netz. Dieser Führungstreffer beflügelte den TuS, der fortan die Spielführung übernahm und noch vor dem Seitenwechsel auf 2:0 - erneut durch Lukas Kokott - stellte. Die Heimelf, die kaum gewohnte Akzente setzen konnte, kam wohl nach dem Pausentee entschlossen aufs Spielfeld zurück, erhielt aber durch das frühe 0:3 Christoph Bäumlers den entscheidenden Rückschlag. Der Anschlußtreffer in der Schlußphase kam letztlich zu spät, um das Spiel noch einmal spannender werden zu lassen. Am Ende eine reife Leistung eines abgezockt auftretenden Gasts gegen einen Aufsteiger, für den nach der ersten Heimniederlage die Welt nicht untergeht und der die Lehren daraus ziehen möchte.
"Das war heute ein gebrauchter Tag für uns. Wir haben nie richtig ins Spiel gefunden und sind auf einen Gegner getroffen, der sehr abgeklärt und clever agiert hat. Sie haben die Situationen konsequent ausgenutzt und uns immer wieder vor schwierige Aufgaben gestellt. Trotzdem nehmen wir aus so einer Partie wichtige Erkenntnisse mit. Solche Spiele gehören zur Entwicklung dazu. Wir wissen, wo wir stehen, was wir können und was wir besser machen müssen. Unser Weg ist klar - wir arbeiten fokussiert weiter und werden im nächsten Spiel wieder ein anderes Gesicht zeigen", sagte Thomas Kotzbauer, Spielertrainer der DJK.
"Wir sind sehr froh, dass die guten Leistungen nun endlich auch wieder einmal mit drei Punkten belohnt wurden. Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen und haben im Vergleich zu den letzten Partien unsere erste Chance genutzt. Im Anschluss haben wir das Spiel gut im Griff gehabt und sind vor der Halbzeit noch zu einem weiteren Tor gekommen. Nach dem Seitenwechsel konnten wir auf 3:0 erhöhen, was denke ich dann auch die Entscheidung war. Wir sind sehr stolz auf die Leistung, die Mannschaft hat sich die Punkte verdient und nun wollen wir den guten Trend fortsetzen", so ein sehr zufriedener Rosenberger Spielercoach Dennis Kramer.
Tore: 0:1 und 0:2 Lukas Kokott (5./42.), 0:3 Christoph Bäumler (53.), 1:3 Johannes Weber (89.) - Schiedsrichter: Bernhard Seitz - Zuschauer: 100.
Siehe Spielbericht in der Vorschau vom vergangenen Freitag.
Erneut blieb der erhoffte Turnaround für den SVK aus, nach der Heimniederlage gegen den Aufsteiger wartet die Elf des Trainerduos Helleder/Lassmann immer noch auf den ersten Dreier. Die Gäste nahmen verdientermaßen den vollen Ertrag mit und schufen mit einem Doppelschlag nach knapp einer halben Stunde die Grundlage dafür. Zunächst nahm Caner Güsmüsbas einen Chipball Max Hammers auf und vollendete eiskalt (29.), ehe Enrico Kellner per Distanzschuss auf ein schon beruhigendes 2:0 für den SC stellte (35.). Als Torsten Hofbauer nach 53 Zeigerumdrehungen nach bester Vorarbeit von Aliuone Fall gar auf 0:3 aus Sicht der Heimelf erhöhte, schien die Messe bereits frühzeitig gelesen. Ein Freistoßtreffer von Andre Koller nach einer Stunde ließ jedoch wieder Hoffnung beim Gastgeber aufkeimen, diesem boten sich dann auch Chancen, ohne dabei allerdings einen weiteren Torerfolg zu erzielen. Damit tritt der SVK im Keller auf der Stelle, während der Liganeuling einen wichtigen Dreier in der Fremde holte, um den Keil zu den Abstiegsplätzen dicker werden zu lassen.
"Wir können nicht über wenn und aber sprechen. Der Sieg für unseren Gast geht absolut in Ordnung. Wir sind in einem großen Loch. Wiederum machten wir uns selbst zum eigenen Gegner. Aber es gilt immer noch nun erst recht, gemeinsam von Spiel zu Spiel denken und endlich Punkte holen, wie auch immer das momentan geschehen soll. Denn wie heißt es so schön: Der Glaube stirbt zuletzt", so SVK-Coach Christian Helleder.
"Es war das erwartet schwere Spiel. Meine Mannschaft hat den Kampf angenommen, alles umgesetzt und damit das gezeigt, was wir wollten. Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt und sind verdient in Führung gegangen. Konnten dann in Hälfte 2 gleich mit dem dritten Treffer eigentlich für klare Verhältnisse sorgen. Nach dem Anschlußtreffer hatten wir ein paar brenzlige Situationen zu überstehen, haben dann bei einer Hundertprozentigen verpasst, den Sack früher zuzumachen. Letztlich brachte meine Truppe den Vorsprung gut über die Zeit und ich glaube auch, dass wir als verdienter Sieger von Platz gingen und damit und einen wichtigen Dreier eingefahren haben", sagte Gästecoach "Girgl" Ramsauer.
Der SVR bleibt in der Spur, beim 3:0 gegen keineswegs enttäuschende Gäste nahm die Kratzer-Elf Revanche für die Niederlage im Totopokal-Halbfinale. Bis weit in die erste Spielhälfte hinein hielten sich die Spielanteile die Waage, ehe das Tor von Alexander Egerer zum Dosenöffner für den SVR avancierte. Als die Gäste nach dem Seitenwechsel an Intensität zulegten, ereilte sie durch das 2:0 von Elias Segerer der vorentscheidende Rückschlag. Für den Schlußpunkt in einer Partie, in der die Panduren eine starke Mannschaftsleistung auf den Platz brachten, zeigte sich in der Schlußphase schließlich Jakob Sabisch verantwortlich.
"Eine sehr gute Leistung meiner Mannschaft über 90 Minuten. Wichtig war die Führung vor der Halbzeit, da der Gegner sehr defensiv eingestellt war. Nach der Halbzeit wir früher und dann klarer das Spiel gestalten können. Unter dem Strich hatte der Gegner keine echte Torchance, auch weil die Defensivleistung der gesamten Mannschaft sehr gut war", sagte Martin Kratzer, Coach des SVR.
"Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase über rund 35 Minuten nutzte Raigering eine starke Einzelaktion zur 1:0-Führung. Nach dem Seitenwechsel übernahm unsere Mannschaft zunehmend die Kontrolle, erspielte sich mehrere Möglichkeiten, ohne jedoch die letzte Konsequenz im Abschluss zu finden. In dieser Druckphase fiel das 2:0 für Raigering - die Vorentscheidung. Wir gratulieren dem SV Raigering zum Sieg und richten den Blick nach vorne, um in der kommenden Woche wieder erfolgreich aufzutreten", so Gästetrainer Tim Schlesinger.
Tore: 1:0 Alexander Egerer (39.), 2:0 Elias Segerer (59.), 3:0 Jakob Sabisch (83.) - Schiedsrichter: Moritz Fischer - Zuschauer: 220
Der erwartete Pflichtsieg für den alten und neuen Tabellenführer gegen einen Gast, der sich mit großem Willen und großer Leidenschaft nach Kräften wehrte. Zwei Tore unmittelbar vor und nach der Halbzeit ebneten für die wie erwartet überlegen agierende Winkler-Crew den Weg zum siebten Saisonsieg. Mitte der Halbzeit 2 verpasste es der ASV dann, per Strafstoß noch einmal mehr Spannung aufkommen zu lassen, als Daniel Ibler in TSV-Goalie Jannik Brunner seinen Meister fand (65.). Am Ende stand ein 2:0 auf der Anzeigetafel, welches die Platzherren zurück an die Tabellenspitze hievte.
"In einem wie erwartet schwierigen Spiel behielten wir verdient die Punkte in Königstein. Unsere Gäste hatten eine einzige Torchance Mitte der zweiten Halbzeit durch einen Foulelfmeter. Während des gesamten Spiels hatten wir weitestgehend den Ball. Folgerichtig belohnten wir uns mit zwei Toren. Ein Lob auch für unsere Gäste, die nie aufgaben", so der kurze Kommentar von TSV-Chefanweiser Roland Winkler.
"Trotz der Niederlage bin ich nicht unzufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft. Königstein hatte in Summe natürlich mehr Anteile am Spiel, aber wir haben das Möglichste gemacht, um Königstein in Bedrängnis zu bringen, was uns auch das ein oder andere Mal gelang. Mit diesem Einsatz müssen wir auch die nächsten Spiele angehen, dann werden wir auch wieder erfolgreich sein", sagte Gästetrainer Dominik Schuster.