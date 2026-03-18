Mitreißendes Derby bleibt ohne Sieger

Nach dem Grottenkick des vergangenen Spieltags hatten sich die KSV-ler für das Nachbarschaftstreffen einen deutlich besseren Auftritt vorgenommen. Und sie lieferten, vornehmlich in der ersten Hälfte, in der sie sich zur klar überlegenen Mannschaft mauserten und eine verdiente 2:0-Führung herausschossen. Sie versäumten es allerdings, die zahlreicheren Chancen effizienter auszunutzen und kassierten fast mit dem Pausenpfiff stattdessen den unnötigen 2:1-Anschluss des VSV. Im zweiten Abschnitt erzielten beiden Teams innerhalb von drei Minuten jeweils zwei Tore. Aber nicht nur deshalb bekamen die Zuschauer eine bis in die Nachspielzeit spannende, kampfbetonte und dennoch spielerisch ansprechende Partie mit einer souveränen Schiedsrichterin (Chantal Kohl, KSC) zu sehen.

Die Hausherren nahmen von Beginn an das Heft in die Hand und hatten gleich zwei gute Gelegenheiten. VSV-Keeper Giuliano Israel war für Hassan Hout bei einer Dribbeleinlage aber Endstation (4.) und bei der anschließenden Ecke sprang der Kopfball von Robin Schempf von der Lattenunterkante zurück ins Feld (5.). Wenige Augenblicke später sorgte dann ein Freistoß von Hout für die KSV-Führung. Sein Freistoß aus dem Halbfeld fand den Weg an Freund und Feind vorbei und zu aller Überraschung den Weg ins lange Eck zum 1:0 (6.). Die Stumpf-Truppe zeigte nun einige lange nicht gesehene Angriffsaktionen, denen es jedoch an der letzten Konsequenz im Abschluss fehlte. So hielt Israel einen Schuss von Dennis Bäuerle ohne Probleme (9.), ebenso wie die Versuche von Bjarne Waßmuth (16., 17.). Bis dahin hatten die Gäste lediglich von einem Faux-pas in der KSV-Defensive profitiert, wobei Robin Beck eine gute Gelegenheit liegen ließ und am Kasten vorbei zielte (10.). Als Lukas Batke eien feinen Eckball über die Querbalken gesetzt hatte (20.), wurde die Partei ausgeglichener und Spielzüge mit Torszenen blieben nun Mangelware. So war es nicht überraschend, dass das 2:0 aus einer sehenswerten Einzelleistung resultierte. Dennis Bäuerle ließ einige Gegner stehen und ließ in Arjen-Robben-Manier mit einem Flachschuss neben den entfernten Pfosten die Anhänger jubeln (38.). Die Ernüchterung kam wenig später, als eine Co-Produktion der Kanoukov-Entourage kurz vor dem Halbzeitpfiff die Ausgangslage für die Stutenseer verbesserte. Vadim ließ man auf der rechten Seite flanken und im Fünfer reagierte Marcel schneller und bugsierte die Kugel zum 2:1 ins Tor (45.+1). Auf der anderen Seite hatte Lukas Eckert bei einer Hereingabe von Tom Niederer noch eine Gelegenheit, konnte diese per Direktschuss nicht genau genug platzieren (45.+2).