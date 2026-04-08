Mitgliederversammlung wählt Präsidium im Neustrelitzer Parkstadion

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Die TSG Neustrelitz hat am heutigen Mittwoch, den 08. April 2026, ihre turnusmäßige Mitgliederversammlung durchgeführt. Die Veranstaltung wurde von 58 stimmberechtigten Vereinsmitgliedern im VIP-Raum der Vereinsgeschäftsstelle besucht.

Im Fokus der Versammlung standen anfänglich der Tätigkeits- und Rechenschaftsbericht des Präsidiums sowie der Finanzbericht des Gremiums für das Jahr 2025. Alle anwesenden Vereinsmitglieder stimmten den Ausführungen des Präsidenten der TSG Neustrelitz, Nico Manke sowie des Schatzmeisters des Vereins, Toralf Haarnack, einheitlich zu. Der Leiter der Geschäftsstelle der TSG, Mark Kaiser, führte durch die Mitgliederversammlung, in deren Rahmen das Präsidium der Residenzstädter gewählt wurde.

Für die kommenden drei Jahre erhielten sowohl das geschäftsführende als auch das erweiterte Präsidium das Vertrauen aller anwesenden Vereinsmitglieder. Das siebenköpfige Gremium bleibt unverändert. Ihm gehören Nico Kosche (besondere Aufgaben), Stephan Neubauer (Medien und Kommunikation), Hauke Runge (Sponsorenverantwortlicher), Nico Manke (Präsident), Toralf Haarnack (Schatzmeister), Bastian Langguth (Vizepräsident) und Andreas Kavelmann (Jugendobmann) an. Die Wahl aller Kandidaten erfolgte einstimmig.

Das scheidende Präsidium wurde zuvor durch die Mitgliederversammlung vollumfänglich entlastet.

