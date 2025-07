Die Löwen wählen am heutigen Sonntag einen neuen Präsidenten. Robert Reisinger wurde für eine neue Amtszeit nicht mehr vom Verwaltungsrat nominiert.

Update, 6. Juli, 13:20 Uhr: Gernot Mang ist neuer Präsident des TSV 1860 München. Der 56-Jährige ist mit einem klaren Votum ins Amt als Nachfolger von Robert Reisinger gewählt worden. 512 Mitglieder stimmten am Sonntagnachmittag mit „Ja“, 18 Teilnehmer der Versammlung votierten mit „Nein“.

Update, 6. Juli, 12 Uhr: Nach der Rede von Robert Reisinger wurde die Mitgliederversammlung für einige Minuten unterbrochen. Einige Fans ließen ihrer Freude über das Ende der Ära Ismaik freien Lauf und hissten ein Banner. Außerdem wurde das Scheidlied angestimmt. Kurze Zeit später wurde das scheidende Präsidium entlastet. Heuer geht es in Vergleich zu den vergangenen Jahren schnell im Zenith.

Update, 6. Juli, 11:30 Uhr: Robert Reisinger hat die Mitgliederversammlung mit 450 Teilnehmern um kurz nach zehn eröffnet. Das scheidende Oberhaupt bestätigte etwa eine Stunde später die Vertragsverlängerung mit Geschäftsführer Christian Werner bis 2027. Aus der Halle gab es Applaus. „Werner steht für strategische Planung, nachhaltige Führung. Damit möchten wir vertraglich Perspektive schaffen, um die Zukunft erfolgreich zu gestalten und planen zu können“, sagte Reisinger zur Ausdehnung der Zusammenarbeit. „Seit Werner im Amt ist wurden die Kaderkosten um 20-30 Prozent gesenkt.“

Auch die Sorge der Mitglieder, der Klub habe sich mit den hochkarätigen Neuzugängen der vergangenen Wochen möglicherweise übernommen, konnte der 61-Jährige entkräften. „Kann sich Sechzig den Kader leisten? Klare Antwort: Ja! Die kommende Spielzeit ist durchfinanziert.“

Erstmeldung, Sonntag, 6. Juli, 10 Uhr: München – Zum letzten Mal bekommt Robert Reisinger am heutigen Sonntag ab 10 Uhr die große Bühne im Zenith. Der 61-Jährige scheidet nach acht Jahren als Präsident des TSV 1860 München aus dem Amt. Auch die beiden Stellvertreter Karl-Christian Bay und Norbert Steppe müssen ihre Koffer packen.

Die Nachfolger des Trios stehen – mutmaßlich – schon bereit. Gernot Mang soll den Klub aus Giesing in Zukunft anführen. Der 56-Jährige wurde Anfang Februar als neuer Oberlöwe vom einflussreichen Verwaltungsrat für die kommende Amtszeit nominiert. Künftig soll es drei statt nur zwei Vize-Präsidenten geben. Christian Dierl, Peter Schaefer und Heinz Schmidt stehen später zur Wahl. Eine Kampfabstimmung mit Gegenkandidaten ist laut Satzung der Blauen nicht vorgesehen.

Robert Reisinger will „lautlos“ als Präsident von 1860 München aus dem Amt scheiden

Die Frage, die sich stellt: Wie wird Reisinger von den Mitgliedern heute verabschiedet? Dem Unternehmensberater und seinen Kollegen wurde vom Verwaltungsrat das Vertrauen für eine weitere Amtszeit entzogen. Den gebürtigen Münchner soll die Nichtnominierung „tief getroffen“ haben. Unter der Woche hatte er gegenüber der tz und dem Münchner Merkur angekündigt, „lautlos“ abtreten zu wollen. Dazu passt allerdings nicht die Meldung der Süddeutschen Zeitung, das scheidende Präsidium habe „50+1“ gegen den eigenen e.V. gezogen, um den Vertrag mit Christian Werner vorzeitig bis 2027 zu verlängern.

Außerdem gibt es seit Samstagabend neue Fakten an der Grünwalder Straße. Hasan Ismaik als Gesellschafter von 1860 München ist Geschichte. Das gab der Klub in einer Pressemitteilung bekannt. Der Jordanier hat seine Anteile an eine Schweizer Familienholding verkauft. (jb/mbu/mg)