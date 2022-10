Mitgliederversammlung des Süddeutschen Fußballverbandes Ronny Zimmermann tritt die Nachfolge von Dr. Rainer Koch an

Karlsruhe. Im Mittelpunkt des 30. Ordentlichen SFV-Verbandstags am 8. Oktober 2022 in St. Leon-Rot standen Wahlen und Ehrungen. Ronny Zimmermann, Präsident des Badischen Fußballverbandes, tritt als Präsident des Süddeutschen Fußballverbandes die Nachfolge von Dr. Rainer Koch an. Der scheidende Funktionär wurde zum Ehrenpräsidenten ernannt.