Mitgliederversammlung des KFC Uerdingen lässt weiter auf sich warten

Am 25. August hätte eigentlich die außerordentliche Mitgliederversammlung des KFC Uerdingen stattfinden sollen, doch auch der zweite Versuch des für den 16. Juni ursprünglichen angesetzten Termins wurde kurzfristig gecancelt. Diesmal hatte das Oberlandesgericht Düsseldorf (OLG) das Begehren der Mitglieder gestoppt, doch wie sieht ist die Sachlage sechs Wochen später? FuPa hat beim OLG nachgefragt.

Insolvenzverwalter Thomas Ellrich hat seit Frühjahr das Sagen beim KFC Uerdingen. Spätestens seit seiner Festlegung, dass die Gruppierung "Freunde und Förderer des KFC Uerdingen" den Verein mit ihrem Konzept in die Zukunft führen sollen, war auch klar, dass der amtierende Vorstand um Thomas Platzer keine Perspektive mehr im Verein besitzt. Deshalb wollten die Mitglieder in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung die Abberufung des amtierenden Vorstands erwirken . Schließlich sind die Funktionsträger handlungsunfähig.

Dagegen hat sich der alte Vorstand gewehrt - bislang erfolgreich vor dem Landgericht und Oberlandesgericht. Nicht nur der erste Termin wurde gerichtlich gekippt, am 22. August folgte auch die Absage des zweiten Versuches . "Wir erhielten heute Nachmittag einen Anruf des zuständigen Vorsitzenden Richters des Oberlandesgerichts Düsseldorf, bei dem derzeit die Beschwerde des Vorstands gegen die Entscheidung des Amtsgerichts auf Ermächtigung zur Einberufung der für Montag, 25. August, geplanten Mitgliederversammlung anhängig ist", teilten die Mitglieder Christoph Epping, Frank Strater und Nils Gehlings in einer Erklärung mit. Sie ergriffen unter anderem die Initiative, die Mitgliederversammlung gerichtlich zu erwirken.

Seither ist es um das Thema stillgeworden. Im "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" wollte diese Redaktion in einer Episode auf die aktuellen Fragen der Fans eingehen, doch unisono flatterte im Inhalt dieselbe Frage in das Postfach: "Wann findet die Mitgliederversammlung statt?" Beim ehemaligen Bundesligisten wird erst nachhaltig Ruhe einkehren, wenn die Machtverhältnisse offiziell bereinigt und geklärt sind. Aber das kann noch dauern.

Die Pressestelle des OLG hat auf FuPa-Nachfrage mitgeteilt, dass "zeitnah mit einem Fortgang des Verfahrens zu rechnen ist", denn die "betroffenen Vereinsmitglieder haben zur Anordnung bereits Stellung genommen". Allerdings sei der Zeitpunkt unklar: "Wir können aber leider keine Auskunft geben, wann genau mit einer Entscheidung zu rechnen ist."

OLG wägt ab - Faktor Zeit sollte nicht mehr gelten

Das OLG hat erklärt nochmal ausgeführt, warum der Senat den Beschluss des Amtsgerichts Krefeld, die Mitgliederversammlung auf Antrag der Mitglieder stattfinden zu lassen, ausgesetzt hat. Bekanntlich war es für den Senat nur wenige Tage vor der angesetzten Mitgliederversammlung am 25. August nicht möglich, den Sachverhalt ordentlich zu prüfen, deshalb wurde die vorläufige Anordnung basierend auf einer Interessenabwägung getroffen. "Dabei ist der Senat zum Ergebnis gekommen, dass die Folgen, die durch eine am 25.08.2025 durchgeführte Mitgliederversammlung eintreten, für den Verein schwerer wiegen als die Nachteile, die durch eine zu einem späteren Zeitpunkt neu einberufene Mitgliederversammlung entstehen. Deswegen wurde die Durchführung der für den 25.08.2025 einberufenen Mitgliederversammlung untersagt", heißt es in der Stellungnahme des OLG.

Der Faktor Zeit dürfte allmählich keine Rolle mehr spielen, schließlich sind seit der Mitteilung am 19. August sechs Wochen vergangenen. Nach Kenntnisstand dieser Redaktion haben sich die "betroffenen Vereinsmitglieder" bereits vor drei Wochen zum Sachverhalt geäußert, demnach liegt der Ball beim Oberlandesgericht Düsseldorf. Seit Einladung zum ersten Termin am 1. Juni sind vier komplette Monate vergangenen, drei weitere zeigt der Kalender 2025 noch an, allerdings mahlen die Mühlen rund um die Weihnachtszeit bekanntlich langsam. Entsprechend bleibt allen Beteiligten zu wünschen, dass die außerordentliche Mitgliederversammlung bald vorrangig durch die einzige Partei entschieden wird, die immer das Beste für den Klub möchte – und das sind die Fans des KFC Uerdingen.